Záujem o životné poistenie súvisí s lepšou dostupnosťou či s obavami

Bratislava 24. augusta (TASR) - Niektoré poisťovne zaznamenali opätovný nárast záujmu o životné poistenie. Podľa poisťovní to môže súvisieť s lepšou dostupnosťou produktov, či s obavami z pandémie nového koronavírusu.



Od konca minuloročného júna do konca júna 2021 záujem o rizikové životné poistenie v poisťovni Wüstenrot medziročne vzrástol takmer o 40 %. "Výraznejšie nárasty záujmu o rizikové životné poistenie bolo možné evidovať už na jeseň minulého roku, kedy sa na Slovensku vo väčšej miere začala prejavovať britská mutácia COVID-19. Práve vtedy začal stúpať záujem v medziročnom porovnaní o desiatky percent. A je takmer nemožné v týchto nárastoch vidieť iné vážne dôvody ako COVID-19. Čísla záujmu za 1. polrok 2021 len potvrdzujú, že nešlo o jednorazový výkyv, ale o trvalejší trend," vysvetlila analytička skupiny Wüstenrot Zuzana Adamcová.



Najsilnejšie medziročné nárasty zaznamenala poisťovňa v marci, apríli a máji tohto roka. Vtedy sa nárasty pohybovali na úrovni 50 %.



V ČSOB evidujú zvýšený záujem o tento typ poistenia, no podľa hovorkyne poisťovne Anny Jamborovej to môže byť z viacerých dôvodov. Nejde len o kontext pandémie nového koronavírusu, ale aj o väčšiu dostupnosť produktov prostredníctvom online ponuky. "V závere minulého roka sme priniesli klientom kompletne online rizikové životné poistenie, a to sa samozrejme podpísalo pod medziročný nárast záujmu vo všeobecnosti. Ako hlavný dôvod vidíme vysoký komfort pri online uzatváraní a jednoduchosť samotného produktu," uviedla Jamborová.



V poisťovni Allianz evidovali nárast záujmu o životné poistenie po skončení prvej vlny pandémie, aktuálne je však záujem stabilizovaný.