Záujem seniorov o investície rastie, ich ciele sú rôzne

Bratislava 25. mája (TASR) - Hoci finančná gramotnosť medzi seniormi rastie, podľa finančných sprostredkovateľov je veľký rozdiel, ak sa o investovanie zaujíma päťdesiatnik alebo šesťdesiatnik. Prvá skupina má záujem aj o moderné formy investovania, druhá skupina je vysoko konzervatívna a uprednostňuje termínované vklady či poistenie.



"Keď nás oslovia klienti v dôchodkovom veku nad 60 rokov, tak ide veľmi často o značne konzervatívnych klientov. Zväčša majú k dispozícii väčšiu sumu finančných prostriedkov, ktoré chcú zainvestovať do nízko volatilných aktív. Práve ich konzervatívnosť spolu s kratším investičným horizontom nám možnosti zhodnotenia financií značne osekáva," priblížil partner sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group Michal Ďuriš.



Odvážnejší z nich si podľa neho zvolia fondy dlhopisov s krátkym horizontom investovania do päť rokov alebo realitné fondy s horizontom investovania do 10 rokov. "Majetnejší si kúpia investičnú nehnuteľnosť, ktorú prenajímajú, s perspektívou darovania deťom či vnúčatám," doplnil odborník.



Vek klienta je podľa neho len jednou z informácií, ktorá ovplyvňuje tvorbu investičného portfólia. Dôležitý je aj účel samotnej investície a doba, na ktorú si klient vie predstaviť mať finančné prostriedky umiestnené na kapitálovom trhu. Prevažná časť seniorov na Slovensku pritom disponuje iba jednorazovou väčšou sumou, ktorú chcú zhodnotiť. Pravidelné odkladanie z dôchodku vo väčšine prípadov nie je možné.



"Práve na generácii šesťdesiatnikov vidíme, že dôchodok sa nedá výrazne zvýšiť konzervatívnym investovaním jednorazovou vysokou sumou pri krátkom časovom horizonte. Preto je dôležité prípravu na dôchodok začať čo najskôr v skoršom veku a investovať hoci aj menšie sumy, ale pravidelne a dlhodobo," zdôraznil Ďuriš.



Výhodou neskôr narodených klientov vo veku okolo 50 rokov je podľa neho práve dlhší investičný horizont, ktorý je vhodný aj na investovanie na akciových trhoch. "Ak chce ísť táto skupina klientov do dôchodku približne vo veku 65 rokov, stále majú pred sebou solídny investičný horizont 10 až 15 rokov. Na efektívne investovanie na akciových trhoch odporúčame totiž minimálne 10-ročný investičný horizont, aby sa investície oplatili," doplnil odborník.