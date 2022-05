Záujem Slovákov o hybridné autá rastie, postarala sa o to čipová kríza

Bratislava 1. mája (TASR) - Aj napriek tomu, že sa záujem ľudí o ekologické autá v posledných rokoch neustále zvyšoval, k výraznej zmene na trhu dochádza až teraz. V dôsledku čipovej krízy, ktorá spôsobila extrémne predĺženie dodávok vozidiel so spaľovacím motorom, si podnikatelia na Slovensku začali prenajímať hybridné vozidlá. Uviedol to Michal Duška, obchodný riaditeľ Arval Slovakia.



"Zo všetkých áut, ktoré sme vlani dodali našim klientom, bolo 10 % hybridných. To sa doteraz nikdy nestalo, aby hybridy v našej ponuke zastúpili takýto významný podiel," spresnil Duška.



Pod tento pozitívny výsledok sa podľa neho podpísala predovšetkým lepšia dostupnosť hybridných vozidiel, o ktorú sa postaral samotný Brusel, ktorý už niekoľko rokov sprísňuje automobilkám emisné limity. To v praxi vyzerá tak, že čím viac ekologickejších vozidiel automobilky vyprodukujú, tým viac môžu vyrobiť vozidiel so spaľovacím motorom.



"V súčasnej situácii je väčšia šanca, že modely, ktoré sú ekologickejšie, budú dodané podstatne skôr ako ich štandardné verzie," objasnil Duška s tým, že trend záujmu Slovákov o hybridné vozidlá bude pokračovať aj v tomto roku.



Spoločnosť Arval Slovakia, člen finančnej skupiny BNP Paribas, bola založená v roku 2004. Špecializuje sa na operatívny lízing automobilov s plným servisom pre malé, stredné podniky a veľké spoločnosti.