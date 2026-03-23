< sekcia Ekonomika
Veľkonočná dovolenka v zahraničí: Kam Slováci cestujú najradšej?
Podľa analýzy predaných leteniek za obdobie do 13. marca sa počet pasažierov zvýšil takmer o 24 %. Priemerná cena letenky v tomto období klesla zo 109 eur na 87 eur.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 23. marca (TASR) - Slováci čoraz častejšie trávia veľkonočné sviatky v zahraničí. Medziročný nárast leteckých rezervácií sa zvýšil o 35 %, pričom priemerné ceny leteniek klesli o viac ako 20 %. Vyplýva to z dát spoločnosti Kiwi.com.
Podľa analýzy predaných leteniek za obdobie do 13. marca sa počet pasažierov zvýšil takmer o 24 %. Priemerná cena letenky v tomto období klesla zo 109 eur na 87 eur, pričom krátke európske lety stáli v priemere 66 eur. „Slováci sa tento rok zamerali na trasy v rámci Európy, kde ceny leteniek klesli najvýraznejšie,“ uviedla hovorkyňa Kiwi.com Daniela Chovancová.
Najväčší záujem je o destinácie južnej Európy. Lídrom zostalo Taliansko nasledované Španielskom s priemerným medziročným nárastom okolo 50 %. Výrazný rast však zaznamenala východná Európa, ktorej podiel na rezerváciách stúpol z 13 % takmer na 21 %. Najväčší nárast eviduje Poľsko, a to až o 288 %. Pozornosť priťahujú najmä mestá Gdansk, kde medziročný záujem vzrástol o 708 %, a Varšava, ktorá zaznamenala nárast o 421 %. „Tento rok vidíme, že Slováci objavujú poľské mestá aj vďaka novým priamym leteckým spojeniam, ktoré robia zo severného suseda cenovo dostupnú a modernú alternatívu k tradičným západným metropolám,“ vysvetľuje Chovancová.
Naopak, záujem o vzdialenejšie destinácie klesá. Dopyt po letoch nad 4000 kilometrov sa znížil o 33 %, pričom pokles zaznamenali aj krajiny, ako Cyprus či Egypt. Dôvodom sú najmä bezpečnostné obavy súvisiace so situáciou na Blízkom východe.
Zároveň výrazne klesla miera rušenia ciest. Počet žiadostí o storno sa medziročne znížil o 57 % a podiel zrušených rezervácií klesol z 7,5 % na 2,3 %. Podľa spoločnosti sú Slováci v cestovaní rozhodnejší a veľkonočné výlety vnímajú ako prioritu.
