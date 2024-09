Záujem talianskej banky UniCredit o Commerzbank vyvolal v Nemecku spor

Frankfurt nad Mohanom 30. septembra (TASR) - Záujem talianskej banky UniCredit o Commerzbank vyvolal v Nemecku spory. Ale Monika Schnitzerová, popredná ekonómka, ktorá predsedá poradnej skupine kancelára Olafa Scholza, v pondelok uviedla, že argumenty proti potenciálnemu spojeniu sú "nepresvedčivé". TASR správu prevzala z AFP.



"V zásade neexistujú žiadne námietky proti akvizícii nemeckej banky zahraničnou bankou," uviedla Schnitzerová.



Talianska UniCredit zaskočila Nemecko, keď si od začiatku septembra vybudovala v Commerzbank pozíciu, ktorá zodpovedá podielu vo výške približne 21 %. To podnietilo špekulácie o možnom prevzatí.



Nemecké odbory a politici vyjadrili obavy, že akvizícia druhého najväčšieho veriteľa v krajine by mohla viesť k strate pracovných miest a obmedzeniu poskytovania úverov malým a stredným firmám v Nemecku. Samotný kancelár Scholz varoval UniCredit pred "nepriateľským" prevzatím.



Schnitzerová, ktorá vedie nemeckú radu ekonomických expertov, však obavy bagatelizovala. "Námietky, ktoré vzniesli niektorí v súvislosti so stratou pracovných miest a znížením financovania pre nemecké malé a stredné firmy, sú nepresvedčivé," povedala.



"Zvýšenie produktivity je nevyhnutné, aby sme sa stali konkurencieschopnejšími na medzinárodnej úrovni. A zahraničná banka by tiež chcela podnikať, čo zahŕňa poskytovanie úverov," pripomenula Schnitzerová.



V reakcii na obavy, že by sa UniCredit mohla stať príliš veľkou a predstavovať systémové riziko, Schnitzerová uviedla, že "nie je úlohou nemeckej vlády tomu zabrániť". Podľa nej je na Európskej centrálnej banke, aby posúdila systémové riziko, a na Európskej komisii, aby preskúmala vplyv fúzie na hospodársku súťaž.



Commerzbank vyhlásila, že bude bojovať proti akémukoľvek pokusu o prevzatie, a nemecká vláda sľúbila podporu snahe banky zostať nezávislou.



Banka so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom minulý týždeň zvýšila svoje prognózy zisku a oznámila plány na zvýšenie odmien pre akcionárov v nádeji, že zvýši cenu svojich akcií a predraží prevzatie.



Nemecká vláda stále vlastní podiel vo výške 12 % v Commerzbank po predaji 4,5 % akcií začiatkom tohto mesiaca, ktoré získala UniCredit. Berlín následne oznámil, že nateraz nebude predávať žiadne ďalšie akcie.



Zástancovia spojenia UniCredit a Commerzbank tvrdia, že má potenciál vytvoriť európskeho šampióna v sektore, ktorý potrebuje väčšiu konsolidáciu, aby držal krok s globálnymi rivalmi.



"Európsky finančný trh nie je dostatočne integrovaný a najmä nemecké banky nie sú dostatočne konkurencieschopné (medzinárodne)," napísala Schnitzerová na sociálnu sieť začiatkom tohto mesiaca. "Je potrebná konsolidácia a väčšia produktivita," dodala.



Commerzbank má viac ako 42.000 zamestnancov, vyše 25.000 firemných klientov a podieľa sa takmer tretinou na platbách v rámci nemeckého zahraničného obchodu. Je tak dôležitým pilierom nemeckej ekonomiky.



UniCredit sa tento mesiac stala najväčším investorom Commerzbank po nemeckom štáte, keď prekonala konkurentov a kúpila 4,5 % akcií od nemeckej vlády. Jej podiel v banke tak vzrástol na 9 %. A minulý týždeň UniCredit odhalila, že s pomocou finančných derivátov viac ako zdvojnásobila svoj podiel v Commerzbank na 21 %. Tento krok však musia ešte schváliť príslušné regulačné úrady. UniCredit by sa tak stala najväčším akcionárom Commerzbank.