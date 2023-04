Záujemca má viacero možností, ako získať čo najvýhodnejšiu hypotéku

Bratislava 11. apríla (TASR) - Úrokové sadzby hypoték v tomto roku ešte porastú. Národná banka Slovenska (NBS) predpokladá, že ich rast sa zastaví na priemernej úrovni 4,5 %, kde však môžu vydržať až do konca roka 2025. Ide o zlú správu pre ľudí, ktorí si plánujú zobrať hypotéku, ako aj tých, ktorých čaká v najbližších troch rokoch refixácia. Je však viacero možností, ako aj v tejto situácii získať čo najvýhodnejší úver.



"To, či dostanete hypotéku, závisí od viacerých faktorov. Niektoré z nich viete ovplyvniť sami, iné sú dané vaším príjmom, ako aj trhovými podmienkami, úverovou politikou bánk a limitmi NBS. Každý z nás však dokáže do značnej miery ovplyvniť, či hypotéku dostane," vysvetlil finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.



Základom je podľa neho dobrá úverová história. Splátky za tovary a služby, ako aj splátky rôznych pôžičiek treba platiť vždy načas, vyhýbať sa omeškaniam a následným exekúciám. "Ideálny stav pre získanie hypotéky je, ak ste nejaký úver už čerpali a zároveň nemáte v úverovom registri ani jeden negatívny záznam. To je pre banku dôležitý signál, že ste si splácanie úveru už vyskúšali a svoje záväzky si vzorovo plníte," priblížil odborník.



Kto chce v najbližšom roku požiadať o hypotéku, mal by sa podľa neho poponáhľať a zabezpečiť si lepší úrok čím skôr. Ak ešte záujemca nemá nájdenú nehnuteľnosť, najlepšie spraví, ak požiada o maximálne 80 % hypotéku a úver si nechá schváliť v banke, ktorá poskytne ďalších šesť až 12 mesiacov na výber nehnuteľnosti.



"Je síce nepravdepodobné, že by byty a domy plošne klesli v priebehu ďalšieho roka sumárne o 20 %, ako sme to videli počas poslednej finančnej krízy, avšak v individuálnych prípadoch je podobná zľava možná. Zvlášť vtedy, ak je predávajúci pod časovým tlakom," konštatoval Búlik.



Úroková sadzba sa dá v niektorých bankách ešte znížiť kombináciou viacerých produktov. Môže ísť o bankové poistenie úveru, poistenie nehnuteľnosti či otvorenie bežného účtu. Komu vychádza nízka suma hypotéky, mal by podľa odborníka zredukovať svoje doterajšie úvery.



"Ak máte viacero úverov alebo kreditných kariet, skúste ich splatiť alebo zlúčiť do jedného. Takzvanou konsolidáciou úverov si znížite svoju mesačnú splátku a uvoľníte si viac peňazí na hypotéku. Ak kreditku či povolené prečerpanie účtu vôbec nevyužívate, zrušte ich," radí analytik.



Ak tieto kroky nestačia, k dispozícii sú ešte dve možnosti. "Ak ste zamestnaní, v prvom rade treba skúsiť požiadať o úver po odmenách. Banky pri žiadosti o hypotéku najčastejšie posudzujú príjem za posledných 6 alebo 12 mesiacov. Koncoročné odmeny alebo 13. plat tak môžu výrazne zvýšiť priemerný mesačný príjem, a tým aj výšku hypotéky," priblížil Búlik.



Poslednou možnosťou je zobrať do úverového vzťahu spoludlžníka. Môže ísť o rodičov, súrodencov, prípadne aj známych. V každom prípade treba využiť maximálnu splatnosť hypotéky. Nižšia mesačná splátka totiž zvyšuje maximálnu výšku úveru, ktorú môže záujemca získať.