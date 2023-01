Záujemcovia o byty sa môžu registrovať v agentúre pre nájomné bývanie

Bratislava 19. januára (TASR)- Záujemcovia o nájomné byty so štátnou podporou sa môžu registrovať v Agentúre štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB). Vo štvrtok o tom informoval predseda predstavenstva agentúry Peter Sekáč. Vo formulári na zistenie predbežného záujmu musia uviesť, aký veľký byt potrebujú a v akej lokalite.



"V tejto chvíli je dôležité povedať, že ľudia, ktorí prejavia záujem, budú pravidelne informovaní o projektoch v nimi vybranej lokalite," informoval Sekáč. Následne na to budú zverejnené ponuky bytov a ľudia si môžu zarezervovať ten svoj.



Byty postavia dvaja investori - WBG a poisťovňa Kooperativa. Celkovo ide o 9000 nájomných bytov približne za 1,5 miliardy eur. AŠPNB uisťuje, že rokuje aj s ďalšími investormi.



Nájomné v týchto bytoch by malo byť lacnejšie v priemere o 62 % v porovnaní s hypotekárnou splátkou. Štátom podporované nájomné bývanie by tak malo priniesť vyššiu dostupnosť bývania pre ľudí, ktorí nemajú dostatočný príjem na schválenie hypotéky, prípadne by bola pre nich nevýhodná. Registračný link s ďalšími inštrukciami nájdu záujemcovia na webe najommnebyvanie.gov.sk.