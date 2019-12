Záujemcovia o dotáciu na elektromobily sa od stredy môžu registrovať

Bratislava 10. decembra (TASR) - Záujemcovia o dotáciu na elektromobily sa budú môcť od stredy (11. 12.) poludnia registrovať. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR spúšťa prostredníctvom webovej stránky www.chcemelektromobil.sk v stredu o 12.00 h online systém registrácie. Na nákup nového auta s čisto elektrickým pohonom je možné získať príspevok 8000 eur, v prípade plug-in hybridu to je 5000 eur. Na podporu nákupu elektromobilov je zo štátneho rozpočtu vyčlenených päť miliónov eur, dotácie sa budú prideľovať až do vyčerpania tejto sumy, informovalo v utorok MH.



"Rezort hospodárstva má záujem o razantné zvýšenie počtu elektromobilov na slovenských cestách. Práve preto je podpora v rámci tejto výzvy výrazne vyššia, ako tomu bolo v prípade pilotného projektu," zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) a pripomenul, že ministerstvo zároveň podporuje aj budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily, čím sa snaží ešte viac zatraktívniť tento druh dopravy pre motoristov.



Záujemcovia sa budú registrovať cez jednoduchý formulár, v ktorom uvedú okrem základných identifikačných údajov aj typ vozidla s technickou špecifikáciou, predpokladanou obstarávacou cenou a požadovanú výšku dotácie. Po odoslaní vyplneného online registračného formulára bude žiadateľovi doručený notifikačný email, ktorý bude potvrdením zaregistrovania žiadateľa o dotáciu s vytvorením rezervácie v požadovanej výške. Pridelený mu bude aj jedinečný kód, ktorý je potrebný si uchovať. Notifikačný email bude generovaný a žiadateľovi odosielaný automaticky.



Od 17. decembra, keď uplynie zákonná mesačná lehota po vyhlásení výzvy, začne žiadateľov emailom kontaktovať Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Tá im zašle informácie o ďalšom postupe pre riadne oficiálne podanie skompletizovanej žiadosti. Z bezpečnostných a technických dôvodov bude elektronická on-line registrácia počas trvania celej výzvy možná iba v pracovných dňoch od 12.00 do 20.00 h. Dátum a čas online registrácie je rozhodujúci pre určovanie poradia a vytváranie rezervácie požadovanej výšky dotácie. "Zdôrazňujeme, že elektronická online registrácia je prvým krokom k úspešnému získaniu dotácie," upozornilo ministerstvo.



Rezort hospodárstva podpíše s úspešnými žiadateľmi zmluvu o poskytnutí dotácie. Tí budú mať 12 mesiacov na to, aby si kúpili auto a následne im štát dotáciu refunduje. Automobil budú musieť vlastniť minimálne dva roky a nebudú môcť využiť leasing. Fyzická osoba nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy budú mať možnosť získať podporu na jedno vozidlo, podnikateľov bude obmedzovať maximálna povolená výška dotácií od štátu v súlade s legislatívou EÚ. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50.000 eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH).