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Záujemcovia sa mohli hlásiť do súťaže na obnovu mostov
Na predkladanie žiadostí mali lehotu do 28. júla do 10.00 h.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 29. júla (TASR) - Záujemcovia mohli požiadať o účasť v prvej fáze súťaže na výber koncesionára projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) na komplexnú obnovu mostov na cestách prvej triedy. Na predkladanie žiadostí mali lehotu do 28. júla do 10.00 h. Predpokladaná hodnota PPP na obnovu 558 cestných mostov na celom Slovensku je 2,781 miliardy eur.
Ministerstvo dopravy (MD) SR ako obstarávateľ v stredu pre TASR uviedlo, že aktuálne vyhodnocuje žiadosti záujemcov, ktorí sa prihlásili do verejného obstarávania. „Tento proces zabezpečuje odborná komisia. Keďže hodnotenie je neverejné, v tejto fáze nie je možné zverejniť mená ani zoznam záujemcov. Keď nastane nejaký posun, radi budeme informovať,“ uviedla hovorkyňa MD Petra Poláčiková.
Po vyhodnotení splnenia podmienok účasti záujemcov vyzvú na účasť na dialógu najviac štyroch tak, ako to určili aj v podkladoch vo verejnom obstarávaní. „Predmetom dialógu budú technické, právne a ekonomické podmienky spolupráce, ako aj rozdelenie rizík medzi ministerstvom a budúcim súkromným partnerom,“ dodala hovorkyňa. MD do 23. júla ešte vysvetľovalo záujemcom informácie na preukázanie splnenia podmienok účasti, podľa informácií na platforme Josephine zodpovedalo spolu 44 otázok záujemcov.
MD po vyhlásení súťaže začiatkom apríla pôvodný termín pre požiadanie o účasť do 2. júna predĺžilo do 28. júla, zároveň upravilo súťažné podklady. Úrad pre verejné obstarávanie v máji zamietol všetky námietky jedného záujemcu proti podmienkam. Namietal neprimeranosť požiadavky na referenciu projektu zahŕňajúceho návrh, výstavbu, financovanie a prevádzku už v žiadosti o účasť. Výhrady mal aj k požiadavkám na referenciu minimálne 200 mostov či nerozdelenie zákazky na viaceré časti.
Záujemcovia musia v súťaži preukázať, že v predchádzajúcich piatich rokoch poskytovali súvisle najmenej 12 mesiacov služby komplexnej prevádzky a údržby cestnej dopravnej infraštruktúry vrátane mostov s celkovou dĺžkou minimálne 2000 metrov. V zozname stavebných prác majú tiež preukázať, že v predošlých 15 rokoch sa podieľali na realizácii minimálne jedného PPP projektu cestnej alebo železničnej dopravnej infraštruktúry.
Projekt musí zahŕňať všetky prvky - návrh, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu, minimálne investičné náklady 150 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. V uvedenom období musel byť finančne uzatvorený, dosiahnuť fázu prevádzky a údržby, pričom prebiehala najmenej 12 mesiacov.
Ak podmienky účasti splnia viac ako štyria záujemcovia, MD zostaví ich poradie podľa kritérií technickej spôsobilosti. Celkový počet realizácií výstavby alebo komplexnej obnovy mostov má relatívnu váhu 70 bodov. Na celkový počet realizovaných PPP projektov zahŕňajúcich všetky prvky pripadá 30 bodov. Celý proces od začiatku verejného obstarávania v apríli tohto roka po výber úspešného uchádzača, schválenie a uzavretie koncesnej zmluvy so zabezpečením financovania by mal trvať 21 mesiacov.
PPP je plánovaný na 35 rokov, pričom predrealizačná fáza a výstavba, resp. obnova mostov majú trvať päť rokov, následná prevádzka a údržba mostov 30 rokov. Návrh, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu mostov zabezpečí budúci koncesionár. Štát mu bude 30 rokov uhrádzať náklady, predpokladaná ročná splátka je 83,4 milióna eur, ale výslednú cenu určí súťaž.
Ministerstvo dopravy (MD) SR ako obstarávateľ v stredu pre TASR uviedlo, že aktuálne vyhodnocuje žiadosti záujemcov, ktorí sa prihlásili do verejného obstarávania. „Tento proces zabezpečuje odborná komisia. Keďže hodnotenie je neverejné, v tejto fáze nie je možné zverejniť mená ani zoznam záujemcov. Keď nastane nejaký posun, radi budeme informovať,“ uviedla hovorkyňa MD Petra Poláčiková.
Po vyhodnotení splnenia podmienok účasti záujemcov vyzvú na účasť na dialógu najviac štyroch tak, ako to určili aj v podkladoch vo verejnom obstarávaní. „Predmetom dialógu budú technické, právne a ekonomické podmienky spolupráce, ako aj rozdelenie rizík medzi ministerstvom a budúcim súkromným partnerom,“ dodala hovorkyňa. MD do 23. júla ešte vysvetľovalo záujemcom informácie na preukázanie splnenia podmienok účasti, podľa informácií na platforme Josephine zodpovedalo spolu 44 otázok záujemcov.
MD po vyhlásení súťaže začiatkom apríla pôvodný termín pre požiadanie o účasť do 2. júna predĺžilo do 28. júla, zároveň upravilo súťažné podklady. Úrad pre verejné obstarávanie v máji zamietol všetky námietky jedného záujemcu proti podmienkam. Namietal neprimeranosť požiadavky na referenciu projektu zahŕňajúceho návrh, výstavbu, financovanie a prevádzku už v žiadosti o účasť. Výhrady mal aj k požiadavkám na referenciu minimálne 200 mostov či nerozdelenie zákazky na viaceré časti.
Záujemcovia musia v súťaži preukázať, že v predchádzajúcich piatich rokoch poskytovali súvisle najmenej 12 mesiacov služby komplexnej prevádzky a údržby cestnej dopravnej infraštruktúry vrátane mostov s celkovou dĺžkou minimálne 2000 metrov. V zozname stavebných prác majú tiež preukázať, že v predošlých 15 rokoch sa podieľali na realizácii minimálne jedného PPP projektu cestnej alebo železničnej dopravnej infraštruktúry.
Projekt musí zahŕňať všetky prvky - návrh, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu, minimálne investičné náklady 150 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. V uvedenom období musel byť finančne uzatvorený, dosiahnuť fázu prevádzky a údržby, pričom prebiehala najmenej 12 mesiacov.
Ak podmienky účasti splnia viac ako štyria záujemcovia, MD zostaví ich poradie podľa kritérií technickej spôsobilosti. Celkový počet realizácií výstavby alebo komplexnej obnovy mostov má relatívnu váhu 70 bodov. Na celkový počet realizovaných PPP projektov zahŕňajúcich všetky prvky pripadá 30 bodov. Celý proces od začiatku verejného obstarávania v apríli tohto roka po výber úspešného uchádzača, schválenie a uzavretie koncesnej zmluvy so zabezpečením financovania by mal trvať 21 mesiacov.
PPP je plánovaný na 35 rokov, pričom predrealizačná fáza a výstavba, resp. obnova mostov majú trvať päť rokov, následná prevádzka a údržba mostov 30 rokov. Návrh, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu mostov zabezpečí budúci koncesionár. Štát mu bude 30 rokov uhrádzať náklady, predpokladaná ročná splátka je 83,4 milióna eur, ale výslednú cenu určí súťaž.