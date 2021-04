Záujemcovia už môžu žiadať o príspevky prvej pomoci za marec

Bratislava 1. apríla (TASR) - Záujemcovia o príspevky z projektu Prvá pomoc za marec už môžu zasielať k opatreniam 2, 4A a 4B svoje žiadosti a výkazy e-mailom na adresu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Informovala o tom hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská. Žiadosti o príspevok za marec možno podávať do 31. mája. Všetky informácie záujemcovia nájdu na stránke pomahameludom.sk.



Hovorkyňa pripomenula, že rozšírená schéma - Prvá pomoc ++ priniesla zvýšenú pomoc, ale aj zrýchlenú a zjednodušenú administratívu. "Tí, ktorí majú s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorenú dohodu o poskytnutí príspevku, nemusia podpisovať nové dodatky k dohode. Stačí, ak vo výkaze za mesiac február, respektíve marec vyjadria súhlas so zmenou zmluvných podmienok," vysvetlila Rovenská s tým, že noví žiadatelia posielajú úradu žiadosť a výkaz podľa opatrenia, pre ktoré sa rozhodnú.



V rámci opatrenia č. 2 sa rozšírili kategórie poklesu tržieb z pôvodných štyroch na sedem kategórií. Výška príspevku je stanovená v rozmedzí od 330 eur do 870 eur.



Vybrané skupiny samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ľudia, ktorí vykonávajú slobodné povolania, športovci a jednoosobové s. r. o. môžu žiadať o príspevok z opatrenia č. 4 vo výške 360 eur. O pomoc môžu žiadať tí záujemcovia, ktorí začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. februáru 2021.



Podľa štatistík Inštitútu sociálnej politiky trvá výplata pomoci v priemere menej ako päť pracovných dní. Je to čas od momentu prijatia žiadosti, prípadne mesačného výkazu, až po postúpenie podkladu na úhradu príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.



"S cieľom zrýchliť systém vyplácania Prvej pomoci prijímame na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nových zamestnancov, ktorí pomáhajú s vyplácaním príspevkov," pripomenula Rovenská s tým, že počas marca posilnilo tímy úradov 74 kolegov.



Na udržanie zamestnanosti sa z projektu Prvá pomoc vyplatilo viac ako 1,2 miliardy eur a podporilo sa tak celkovo 3.529.152 mesačných príjmov zamestnancov vrátane SZČO.