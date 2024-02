Zavedenie nových colných systémov sa posúva na druhú polovicu roka

Bratislava 19. februára (TASR) - Súčasný stav a postupy v colných systémoch pre vývoz a tranzit na Slovensku sa zatiaľ nemenia. Zavedenie nových colných informačných systémov do prevádzky sa posúva na druhú polovicu tohto roka. Upozornila na to v pondelok hovorkyňa finančnej správy (FS) Drahomíra Adamčíková.



Automatizovaný systém vývozu (AES) a modernizácia nového počítačového tranzitného systému (NCTS P5) mali pôvodne stanovený termín spustenia produkčnej prevádzky 1. apríla 2024. V rámci oboch projektov však aj naďalej pokračuje testovanie voči Európskej komisii (EK). "Je nevyhnutné, aby FS zabezpečila ďalšie aktivity vyplývajúce z národného projektového plánu. Preto prijala rozhodnutie o posune termínu nasadenia projektov do produkčnej prevádzky," priblížila Adamčíková.



Došlo tiež k rozdeleniu termínov. Projekt NCTS P5 tak má stanovený nový dátum nasadenia 1. júla a projekt AES 14. októbra tohto roka. Oba uvedené systémy mali byť pôvodne spustené do produkčnej prevádzky 1. decembra 2023. Tento termín bol stanovený pre členské štáty Európskou komisiou (EK) ešte v roku 2019. Minulý rok však EK vydala nové rozhodnutie, podľa ktorého by malo Slovensko pristúpiť k zavedeniu nových colných informačných systémov v druhej polovici roka 2024.



"Z pohľadu užívateľa súčasných systémov pre vývoz a tranzit posun termínu neznamená žiadnu zmenu stavu a vykonávaných postupov. Elektronický spôsob komunikácie a rovnako aj obsah jednotlivých colných vyhlásení zostane zachovaný do momentu ukončenia prechodného obdobia," doplnila hovorkyňa.