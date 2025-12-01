< sekcia Ekonomika
Zavedenie pevnej zrážky pri exekúciách by zlepšilo ich splácanie
SKE pripomína, že v čase konsolidácie verejných financií môže k lepšiemu hospodáreniu štátu výrazne prispieť efektívne vymáhanie jeho pohľadávok.
Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) - Zavedenie pevnej minimálnej zrážky pri exekúciách by výrazne zlepšilo platobnú disciplínu dlžníkov a významne prispelo k vyššej vymožiteľnosti práva. Slovenská komora exekútorov (SKE) a Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) preto navrhujú zavedenie tohto inštitútu v symbolickej sume, napríklad 10 eur mesačne. Uviedla to Stanislava Kolesárová, hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov.
Obe organizácie podľa nej zároveň pripomínajú výrazný prínos vyššieho vymáhania pohľadávok pre štát v období konsolidácie, pretože práve štát a verejnoprávne organizácie vystupujú v mnohých exekúciách ako veritelia.
„Aj symbolická suma 10 eur ako povinná minimálna zrážka pri exekúcii by mala pre štát obrovský význam. Na jednej strane učí dlžníkov finančnej disciplíne bez toho, aby sa výraznejšie odrazila v znížení ich sociálneho štandardu. Na druhej strane by tento krok zrušil pocit beztrestnosti u dlžníkov, ktorých dnes nie je možné postihnúť exekúciou z dôvodu nedostatočného oficiálneho príjmu,“ priblížil prezident SKE Miroslav Paller.
Žiaľ, v mnohých prípadoch sú si podľa Pallera dlžníci tejto beztrestnosti vedomí a zneužívajú rôzne spôsoby vyplácania svojich príjmov, aby sa vyhli exekučnej zrážke. Ide napríklad o vedenie bankových účtov v zahraničí alebo posielanie príjmu na účet svojich rodičov, detí či známych. Zavedenie minimálnej exekučnej zrážky v symbolickej sume bez ohľadu na oficiálne vykazovaný príjem by tieto praktiky raz a navždy zastavilo.
ASINS v tejto súvislosti upozorňuje, že súčasný systém zrážok zo mzdy pri exekúciách je vzhľadom na rast priemernej mzdy neaktuálny a výrazne nadhodnocuje ochranu dlžníka na úkor práv všetkých ostatných účastníkov. „Pri mesačnom príjme 1150,77 eura môže exekútor zraziť len 184 eur. Dnešné nastavenie zrážok zo mzdy už nereflektuje rast priemernej mzdy a reálne náklady. Nízke zrážky spôsobujú výpadky príjmov štátu, obcí, bytových domov aj súkromných veriteľov. Systém odmeňuje nezodpovedných dlžníkov na úkor zodpovedných občanov,“ uviedol prezident ASINS Martin Musil.
SKE pripomína, že v čase konsolidácie verejných financií môže k lepšiemu hospodáreniu štátu výrazne prispieť efektívne vymáhanie jeho pohľadávok. „Štát by mať dať legislatívnymi opatreniami jasne najavo, že v čase všeobecného uťahovania opaskov nebude tolerovať dlhodobé snahy rôznych neplatičov vyhýbať sa plneniu si svojich záväzkov voči štátu a verejnoprávnym inštitúciám, hospodáriacim s prostriedkami daňových poplatníkov,“ dodal Paller.
