Register potravín pre potravinový semafor prešiel do 2. čítania

Bratislava 26. novembra (TASR) – Na Slovensku by sa mal zaviesť nový register potravín pre potravinový semafor, ktorý vedie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania novelu zákona o potravinách, ktorú predložil poslanec Sme rodina Patrick Linhart.



Register potravín pre potravinový semafor má byť dobrovoľným informačným systémom. Obsahovať by mal informácie o potravine a jej výrobcovi. Potraviny v registri majú podľa dôvodovej správy k návrhu zákona uľahčiť výber konečnému spotrebiteľovi a zjednodušiť pomoc štátu v podobe podpory a propagácie domácich a kvalitných surovín, ktoré z dlhodobého hľadiska napomôžu k zníženiu počtu obyvateľstva trpiaceho zdravotnými problémami zapríčinenými nesprávnymi stravovacími návykmi. Registrujúcim orgánom, správcom a prevádzkovateľom registra potravín pre potravinový semafor by malo byť ministerstvo pôdohospodárstva. Sprístupnený má byť na webovom sídle rezortu.



Cieľom návrhu zákona je tiež doplnenie splnomocnenia na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu o podrobnostiach dobrovoľnej registrácie, kritériách a sprístupnenia údajov konečnému spotrebiteľovi. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2021.