Záver roka prináša aj riziko poistných udalostí týkajúcich sa vozidla

Bratislava 31. decembra (TASR) - Záver roka prináša so sebou aj riziko poistných udalostí týkajúcich sa vozidiel. Petardy, delobuchy, ohňostroje, bujará nekontrolovaná oslava výtržníkov, no aj zosuv snehu a ulomenie cencúľov zo strechy či zver dokážu narobiť nemalé škody. Upozornil na to v súvislosti s rizikom silvestrovských škôd Vladimír Guštafik zo spoločnosti Business Lease Slovakia.



"Mnohé škody kryje havarijné poistenie, no vždy treba dodržať úkony a podmienky stanovené poisťovňou, aby nekrátila či nezamietla poistné plnenie," spresnil Guštafik.



Škody bez známeho vinníka sú podľa neho čoraz bežnejšie. "Kým štandardné povinné zmluvné poistenie kryje len škody, ktoré spôsobíte inému účastníkovi cestnej premávky, kvalitné havarijné poistenie kryje aj škody vzniknuté neznámym vozidlom či osobou alebo počasím. A to v dôsledku škôd spôsobených pyrotechnikou, vandalizmom, krádežou vozidla či jeho časti, pri parkovaní alebo cúvaní na parkovisku, živelnou udalosťou a podobne," vysvetlil Guštafik.



Dôležité je podľa neho mať nielen uzavreté havarijné poistenie, ktoré zmierni škody vzniknuté na vozidle, ale poistnú udalosť treba aj zdokumentovať. "V prípade vozidiel na operatívny lízing je tiež potrebné udalosť zdokumentovať, avšak následne už proces riešenia poistnej udalosti vybavuje lízingová spoločnosť," zdôraznil.



Práve škody z pyrotechniky podľa jeho slov vzbudzujú najväčšie obavy. Vinník je málokedy jasný, najmä ak pyrotechniku odpaľuje z okna, balkóna alebo ulice. "Aj v tomto prípade bude poisťovňu zaujímať najmä dokumentácia. Ak pri takejto poistnej udalosti dôjde napríklad k poškodeniu skla, karosérie, pneumatík a podobne, potrebné je nehodu písomne aj fotograficky zdokumentovať a v špecifických prípadoch privolať políciu," radí Guštafik.



Upozornil, že podgurážení vandali nemajú pri bujarej oslave mieru a "za obeť padne" často všetko naokolo vrátane vozidiel. Aj na takúto poistnú udalosť spôsobenú vandalizmom sa vzťahuje havarijné poistenie. "Ak je škoda zjavne dôsledkom úmyselného konania cudzej osoby, len zdokumentovanie nestačí a je potrebné privolať políciu," upozornil Guštafik.



Aj počasie môže podľa neho spôsobiť vozidlu nemalé škody. Rizikovým je aj pád snehu a cencúľov zo striech, zosun časti strechy, pád stromu pri snehovej víchrici a podobne. "Ak vám škodu spôsobil sneh zo strechy budovy, ľad, cencúle a podobne a vy nepoznáte vlastníka budovy, resp. ste s ním nemali možnosť spísať škodovú udalosť z jeho poistenia, je nevyhnutné zdokumentovanie poškodenia vozidla políciou," dodal Guštafik.