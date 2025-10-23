< sekcia Ekonomika
Závery summitu EÚ sa venujú posilneniu konkurencieschopnosti
Podľa zverejnených záverov sa zamerali na zjednodušenie, zelenú a digitálnu transformáciu.
Autor TASR
Brusel 23. októbra (TASR) - Šéfovia vlád a štátov viedli na štvrtkovom summite EÚ v Bruseli hĺbkovú diskusiu o tom, ako posilniť konkurencieschopnosť EÚ. Podľa zverejnených záverov sa zamerali na zjednodušenie, zelenú a digitálnu transformáciu. Informuje o tom spravodajca TASR.
Lídri vyzvali na zásadnú zmenu v činnosti EÚ a apelovali na Európsku komisiu (EK) a ostatné inštitúcie EÚ, aby pokračovali v implementácii stratégie jednotného trhu do roku 2028.
Účastníci summitu potvrdili potrebu presadzovať ambiciózny program zjednodušovania a lepšej regulácie na úrovni EÚ, národnej a regionálnej, a vo všetkých oblastiach. Zdôraznili najmä záväzok drasticky znížiť administratívne a regulačné zaťaženie a podávanie správ pre podniky a verejnú správu a vyzvali eurokomisiu, aby navrhla tzv. 28. režim obchodného práva, ktorý umožní inovatívnym spoločnostiam rozširovať sa bez obmedzenia národných predpisov.
Európska rada vyzvala EK, aby predložila ďalšie balíky zjednodušujúcich opatrení - v oblasti automobilového priemyslu, vojenskej mobility, digitálnych technológií, finančných služieb, dopravy, životného prostredia, energetiky a bezpečnosti potravín. Žiadajú tiež revíziu nariadenia REACH s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť chemického sektora.
S odkazom na zmeny klímy lídri upozornili, že zvyšovanie konkurencieschopnosti EÚ, posilňovanie jej odolnosti a pokrok v zelenej transformácii sú vzájomne sa posilňujúce ciele, ktoré poháňajú jej odhodlanie využiť plný potenciál priemyselnej obnovy na zavádzanie čistých technológií do priemyselných odvetví a zaisťovať kvalitné pracovné miesta.
Závery vyzývajú na zintenzívnenie úsilia o zaistenie dodávok cenovo dostupnej a čistej energie a vybudovanie skutočnej energetickej únie do roku 2030.
Žiadajú zintenzívniť kolektívne úsilie o zabezpečenie priemyselnej obnovy, modernizácie a dekarbonizácie Európy, a to technologicky neutrálnym spôsobom, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať automobilovému, lodnému a leteckému priemyslu, ale aj energeticky náročným odvetviam, ako sú oceliarsky, kovospracujúci a chemický priemysel, cement, sklo, keramika a celulóza a papier. Cieľom je zaistiť, aby zostali odolné a konkurencieschopné na globálnom trhu.
Lídri privítali zámer EK preskúmať nariadenia o emisných normách oxidu uhličitého (CO2) pre osobné automobily a dodávky, ako aj návrh na urýchlenie dekarbonizácie priemyslu. Uviedli, že treba pokročiť pri posilňovaní inovácií a konkurenčnej výhody Únie v oblasti čistých a digitálnych technológií a inovácií.
Zhodli sa na tom, že by eurokomisia mala využívať všetky hospodárske nástroje EÚ s cieľom odrádzať ostatné krajiny od nekalých obchodných praktík.
Premiéri a prezidenti vzali na vedomie zámer EK navrhnúť opatrenia zjednodušujúce platnosť emisných povoleniek ETS2, ako aj revíziu implementačného rámca ETS2.
Odkázali tiež, že je nevyhnutné pokročiť v digitálnej transformácii Európy, posilniť jej suverenitu a upevniť jej otvorený digitálny ekosystém. Upozornili, že treba chrániť digitálnu infraštruktúru a technologickú základňu Únie, a to aj riešením rizík vyplývajúcich z hybridných hrozieb, výziev v oblasti kybernetickej bezpečnosti a strategických závislostí čo znamená zaistiť diverzifikáciu kritických surovín pre EÚ.
Závery odkazujú na to, že EÚ musí posilniť svoju konkurencieschopnosť vytvorením prostredia, ktoré priaznivo ovplyvňuje zvýšenú inováciu v súkromnom sektore, hraničné technológie, vznik startupov a rozširovanie európskych technologických riešení.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Lídri vyzvali na zásadnú zmenu v činnosti EÚ a apelovali na Európsku komisiu (EK) a ostatné inštitúcie EÚ, aby pokračovali v implementácii stratégie jednotného trhu do roku 2028.
Účastníci summitu potvrdili potrebu presadzovať ambiciózny program zjednodušovania a lepšej regulácie na úrovni EÚ, národnej a regionálnej, a vo všetkých oblastiach. Zdôraznili najmä záväzok drasticky znížiť administratívne a regulačné zaťaženie a podávanie správ pre podniky a verejnú správu a vyzvali eurokomisiu, aby navrhla tzv. 28. režim obchodného práva, ktorý umožní inovatívnym spoločnostiam rozširovať sa bez obmedzenia národných predpisov.
Európska rada vyzvala EK, aby predložila ďalšie balíky zjednodušujúcich opatrení - v oblasti automobilového priemyslu, vojenskej mobility, digitálnych technológií, finančných služieb, dopravy, životného prostredia, energetiky a bezpečnosti potravín. Žiadajú tiež revíziu nariadenia REACH s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť chemického sektora.
S odkazom na zmeny klímy lídri upozornili, že zvyšovanie konkurencieschopnosti EÚ, posilňovanie jej odolnosti a pokrok v zelenej transformácii sú vzájomne sa posilňujúce ciele, ktoré poháňajú jej odhodlanie využiť plný potenciál priemyselnej obnovy na zavádzanie čistých technológií do priemyselných odvetví a zaisťovať kvalitné pracovné miesta.
Závery vyzývajú na zintenzívnenie úsilia o zaistenie dodávok cenovo dostupnej a čistej energie a vybudovanie skutočnej energetickej únie do roku 2030.
Žiadajú zintenzívniť kolektívne úsilie o zabezpečenie priemyselnej obnovy, modernizácie a dekarbonizácie Európy, a to technologicky neutrálnym spôsobom, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať automobilovému, lodnému a leteckému priemyslu, ale aj energeticky náročným odvetviam, ako sú oceliarsky, kovospracujúci a chemický priemysel, cement, sklo, keramika a celulóza a papier. Cieľom je zaistiť, aby zostali odolné a konkurencieschopné na globálnom trhu.
Lídri privítali zámer EK preskúmať nariadenia o emisných normách oxidu uhličitého (CO2) pre osobné automobily a dodávky, ako aj návrh na urýchlenie dekarbonizácie priemyslu. Uviedli, že treba pokročiť pri posilňovaní inovácií a konkurenčnej výhody Únie v oblasti čistých a digitálnych technológií a inovácií.
Zhodli sa na tom, že by eurokomisia mala využívať všetky hospodárske nástroje EÚ s cieľom odrádzať ostatné krajiny od nekalých obchodných praktík.
Premiéri a prezidenti vzali na vedomie zámer EK navrhnúť opatrenia zjednodušujúce platnosť emisných povoleniek ETS2, ako aj revíziu implementačného rámca ETS2.
Odkázali tiež, že je nevyhnutné pokročiť v digitálnej transformácii Európy, posilniť jej suverenitu a upevniť jej otvorený digitálny ekosystém. Upozornili, že treba chrániť digitálnu infraštruktúru a technologickú základňu Únie, a to aj riešením rizík vyplývajúcich z hybridných hrozieb, výziev v oblasti kybernetickej bezpečnosti a strategických závislostí čo znamená zaistiť diverzifikáciu kritických surovín pre EÚ.
Závery odkazujú na to, že EÚ musí posilniť svoju konkurencieschopnosť vytvorením prostredia, ktoré priaznivo ovplyvňuje zvýšenú inováciu v súkromnom sektore, hraničné technológie, vznik startupov a rozširovanie európskych technologických riešení.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)