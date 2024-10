Zaviesť sa má povinnosť deklarovať hotovosť pri jej preprave

Bratislava 23. októbra (TASR) - Do legislatívy by sa mala zaviesť povinnosť deklarovať peňažné prostriedky v hotovosti pri ich preprave cez vnútornú hranicu Európskej únie. Neuposlúchnutie výzvy ozbrojeného príslušníka finančnej správy na oznámenie prepravy hotovosti v sume presahujúcej 10.000 eur alebo uvedenie nesprávneho údaju o sume by sa mohlo posudzovať ako priestupok. Vyplýva to z navrhovaných úprav zákonov, ktoré sú súčasťou novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Materiál v stredu posunula Národná rada (NR) SR do druhého čítania.



Dôvodom na predloženie novej legislatívy bolo podľa rezortu vnútra negatívne hodnotenie zo strany Výboru Moneyval. "Podľa hodnotiacej správy je v regióne V4 veľký tok hotovosti, ktorou sa financuje obchod s bielym mäsom, zbrane, drogy, terorizmus a podobne. Z hodnotiacej správy zároveň vyplýva, že Slovenská republika neprijala dostatočné opatrenia pre vyššiu kontrolu hotovosti, za čo jej bolo znížené hodnotenie v uvedenej oblasti," zdôvodnil rezort vnútra.



Zaviesť sa má aj pojem osoba usadená vo vysokorizikovej krajine. Precizujú sa tiež povinnosti pri vykonávaní cezhraničných korešpondenčných vzťahov a pri vypracovaní programu vlastnej činnosti povinnej osoby.



Novelou sa majú do slovenskej legislatívy zaviesť tiež európske smernice. Medzi finančné inštitúcie by sa mali po novom zaradiť poskytovatelia služieb kryptoaktív. Uložiť by sa im mali aj nové povinnosti s cieľom zmierniť riziká legalizácie a financovania terorizmu s ňou spojené. Osobitne sa majú upraviť cezhraničné korešpondenčné vzťahy zahŕňajúce vykonávanie služieb kryptoaktív.



V súvislosti s nedostatkami pri transpozícii inej európskej smernice sa v legislatíve napríklad dopĺňa definícia konečného užívateľa výhod v prípade zvereneckého fondu zriadeného podľa práva iného štátu. Orgánom kontroly sa určuje povinnosť spolupracovať s orgánmi kontroly členského štátu, v ktorom má zahraničná povinná osoba sídlo a finančnej spravodajskej jednotke spolupracovať s Európskou centrálnou bankou.