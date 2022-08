Berlín 21. augusta (TASR) - Závislosť Nemecka od Číny sa zvyšuje obrovskou rýchlosťou, tvrdí štúdia kolínskeho ekonomického inštitútu IW (Institut der deutschen Wirtschaft). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nemecká ekonomika sa v 1. polroku 2022 stala závislejšou od Číny, keď priame nemecké investície v Číne a deficit obchodu s Čínou dosiahli nové maximá, uvádza sa v štúdii IW. A to aj napriek politickým tlakom na Berlín, aby oslabil svoje ekonomické väzby na Peking.



Zároveň sa rast nemeckého exportu do Číny výrazne spomalil. Podľa IW je hlavným dôvodom trend zvyšovania lokálnej produkcie na čínskom trhu.



"Nemecká ekonomika je oveľa závislejšia od Číny než naopak," uviedol autor štúdie Jürgen Matthes, ktorý varuje, že táto závislosť predstavuje politický problém. Dôvodom je postoj Pekingu k vojne na Ukrajine či k Taiwanu. "Napriek týmto nebezpečenstvám a problémom sa táto vzájomná závislosť v prvom polroku 2022 uberala obrovskou rýchlosťou nesprávnym smerom," dodal.



Podľa štúdie nemecké investície v Číne dosiahli od januára do júna okolo 10 miliárd eur, čo je výrazne nad doterajším polročným rekordom 6,2 miliardy eur zaznamenaným od prelomu tisícročia.



Čínsky trh a zisky dosahované v krátkom čase sú podľa Matthesa jednoducho príliš atraktívne.



Hodnota dovozu čínskych tovarov do Nemecka v 1. polroku podľa štúdie IW medziročne vyskočila o 45,7 % a schodok v obchode s Čínou sa prehĺbil na takmer 41 miliárd eur. Podľa inštitútu bude tento deficit zrejme naďalej rásť.



IW požaduje zmenu politík, to znamená predovšetkým zníženie stimulov pre obchodovanie a podnikanie s Čínou a presun pozornosti v rámci obchodu na iné rozvíjajúce sa trhy.



Matthes tiež vyzval nemecké firmy, aby obmedzili svoju závislosť od Číny. Varoval, že by ich tvrdo zasiahli západné sankcie proti Pekingu v prípade čínskej invázie na Taiwan.