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Závod BASF v Malackách oslávil 6 000 dní bez pracovného úrazu
Pri tejto príležitosti spoločnosť odovzdala Hasičskému a záchrannému zboru v Malackách profesionálnu zásahovú obuv v hodnote 10 000 eur ako poďakovanie za dlhodobú spoluprácu v oblasti bezpečnosti a pripravenosti.
Autor OTS
Malacky, 2. júla (TASR/OTS) - Závod spoločnosti BASF na výrobu polyuretánových systémov v Malackách dosiahol významný míľnik: 6 000 dní bez registrovaného pracovného úrazu. Ide o nepretržité obdobie bez nehody od samotného spustenia závodu dňa 1.1.2010, ktorý potvrdzuje, že bezpečnosť je v BASF dlhodobou a najvyššou prioritou. Pri tejto príležitosti spoločnosť odovzdala Hasičskému a záchrannému zboru v Malackách profesionálnu zásahovú obuv v hodnote 10 000 eur ako poďakovanie za dlhodobú spoluprácu v oblasti bezpečnosti a pripravenosti.
Závod BASF v Malackách sa špecializuje na výrobu polyuretánových systémov, ktoré sa uplatňujú v širokom spektre priemyselných aplikácií – vrátane riešení pre osobné ochranné prostriedky. Práve preto sa spoločnosť rozhodla pre dar, ktorý je obsahovo aj hodnotovo úzko spätý s jej vlastnou expertízou. Darovaná obuv, model HAIX Fire Eagle 2.0 Pro, využíva moderné materiálové riešenia, vrátane polyuretánových komponentov z portfólia BASF, konkrétne Elastopan®. Tento materiál zohráva dôležitú úlohu najmä v konštrukcii podrážky, kde prispieva k celkovému komfortu, ochrane aj funkčnosti obuvi pri náročných zásahoch.
Požiarnici HaZZ Malacky s darovanou zásahovou obuvou
Polyuretán je použitý ako tlmiaci prvok v podrážke, ktorý absorbuje nárazové sily a zvyšuje komfort pri dlhodobom nasadení. Zároveň poskytuje spoľahlivú tepelnú izoláciu, čím chráni chodidlo pred chladom a extrémnymi teplotami. Vďaka nízkej hmotnosti umožňuje konštrukciu ľahšej obuvi bez kompromisov v oblasti ochrany. Materiál si dlhodobo zachováva svoju elasticitu, čím zabezpečuje konzistentný tlmiaci efekt počas celej životnosti obuvi. Výhodou je aj možnosť priameho vstrekovania do konštrukcie podrážky, čo umožňuje presnú a opakovateľnú výrobu vo veľkom meradle.
Darovaná zásahová obuv je navrhnutá tak, aby poskytovala vysokú tepelnú a mechanickú odolnosť, stabilitu a ochranu pri pohybe v nebezpečnom teréne, komfort pri dlhodobom nosení počas zásahov a dlhú životnosť aj pri intenzívnom používaní.
Symbolické odovzdávanie daru - zľava mjr. Ing Lukáš Vyšváder, plk. Ing. Jozef Voľanský (obaja z HaZZ), Michal Zahradník, Christian Winkler (obaja BASF).
„Šesťtisíc dní bez registrovaného pracovného úrazu je výsledok každodennej zodpovednosti našich zamestnancov a dôsledného prístupu k bezpečnosti. Našťastie, v našom areáli sme ešte nikdy nemuseli riešiť ostrý požiarny zásah. O to viac si však vážime prácu hasičov – či už pri odborných školeniach a cvičeniach s nami, alebo pri nespočetných zásahoch v Malackách a okolí. Bezpečnosť je o pozornosti ku každému detailu. V prípade hasičov je aj o tom, v čom stoja. A to doslova. Aj preto veríme, že tento dar prispeje k tomu, aby sa hasiči po každom zásahu mohli v zdraví vrátiť domov k svojim rodinám,“ uviedol Michal Zahradník, konateľ spoločnosti BASF Slovensko a riaditeľ závodu v Malackách.
Hasičský a záchranný zbor Malacky každoročne realizuje významný počet zásahov v meste a okolí, pričom kvalita osobných ochranných prostriedkov zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane zdravia zasahujúcich príslušníkov, čo potvrdil aj plk. Ing. Jozef Voľanský, 1. viceprezident Hasičského a záchranného zboru počas podujatia. Aj preto je dar zásahovej obuvi vnímaný ako praktická a dlhodobo využiteľná podpora.
Darovaná zásahová obuv s polyuretánovými materiálmi BASF
Odovzdávanie daru sa uskutočnilo aj za účasti primátora mesta Malacky, JUDr. Ing. Juraja Říhu, PhD., čím sa symbolicky potvrdila dlhodobá a funkčná spolupráca medzi samosprávou, priemyslom a záchrannými zložkami. Spoločnosť BASF pôsobí v Malackách viac ako 16 rokov a je stabilnou súčasťou mesta aj regiónu. Skúsenosti ukazujú, že v oblasti bezpečnosti nikdy nevieme, kedy bude kto koho potrebovať, a práve preto je dôležité v tejto spolupráci pokračovať, navzájom si pomáhať a spoločne prispievať k ochrane ľudí aj okolia.
Závod BASF v Malackách sa špecializuje na výrobu polyuretánových systémov, ktoré sa uplatňujú v širokom spektre priemyselných aplikácií – vrátane riešení pre osobné ochranné prostriedky. Práve preto sa spoločnosť rozhodla pre dar, ktorý je obsahovo aj hodnotovo úzko spätý s jej vlastnou expertízou. Darovaná obuv, model HAIX Fire Eagle 2.0 Pro, využíva moderné materiálové riešenia, vrátane polyuretánových komponentov z portfólia BASF, konkrétne Elastopan®. Tento materiál zohráva dôležitú úlohu najmä v konštrukcii podrážky, kde prispieva k celkovému komfortu, ochrane aj funkčnosti obuvi pri náročných zásahoch.
Požiarnici HaZZ Malacky s darovanou zásahovou obuvou
Polyuretán je použitý ako tlmiaci prvok v podrážke, ktorý absorbuje nárazové sily a zvyšuje komfort pri dlhodobom nasadení. Zároveň poskytuje spoľahlivú tepelnú izoláciu, čím chráni chodidlo pred chladom a extrémnymi teplotami. Vďaka nízkej hmotnosti umožňuje konštrukciu ľahšej obuvi bez kompromisov v oblasti ochrany. Materiál si dlhodobo zachováva svoju elasticitu, čím zabezpečuje konzistentný tlmiaci efekt počas celej životnosti obuvi. Výhodou je aj možnosť priameho vstrekovania do konštrukcie podrážky, čo umožňuje presnú a opakovateľnú výrobu vo veľkom meradle.
Darovaná zásahová obuv je navrhnutá tak, aby poskytovala vysokú tepelnú a mechanickú odolnosť, stabilitu a ochranu pri pohybe v nebezpečnom teréne, komfort pri dlhodobom nosení počas zásahov a dlhú životnosť aj pri intenzívnom používaní.
Symbolické odovzdávanie daru - zľava mjr. Ing Lukáš Vyšváder, plk. Ing. Jozef Voľanský (obaja z HaZZ), Michal Zahradník, Christian Winkler (obaja BASF).
„Šesťtisíc dní bez registrovaného pracovného úrazu je výsledok každodennej zodpovednosti našich zamestnancov a dôsledného prístupu k bezpečnosti. Našťastie, v našom areáli sme ešte nikdy nemuseli riešiť ostrý požiarny zásah. O to viac si však vážime prácu hasičov – či už pri odborných školeniach a cvičeniach s nami, alebo pri nespočetných zásahoch v Malackách a okolí. Bezpečnosť je o pozornosti ku každému detailu. V prípade hasičov je aj o tom, v čom stoja. A to doslova. Aj preto veríme, že tento dar prispeje k tomu, aby sa hasiči po každom zásahu mohli v zdraví vrátiť domov k svojim rodinám,“ uviedol Michal Zahradník, konateľ spoločnosti BASF Slovensko a riaditeľ závodu v Malackách.
Hasičský a záchranný zbor Malacky každoročne realizuje významný počet zásahov v meste a okolí, pričom kvalita osobných ochranných prostriedkov zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane zdravia zasahujúcich príslušníkov, čo potvrdil aj plk. Ing. Jozef Voľanský, 1. viceprezident Hasičského a záchranného zboru počas podujatia. Aj preto je dar zásahovej obuvi vnímaný ako praktická a dlhodobo využiteľná podpora.
Darovaná zásahová obuv s polyuretánovými materiálmi BASF
Odovzdávanie daru sa uskutočnilo aj za účasti primátora mesta Malacky, JUDr. Ing. Juraja Říhu, PhD., čím sa symbolicky potvrdila dlhodobá a funkčná spolupráca medzi samosprávou, priemyslom a záchrannými zložkami. Spoločnosť BASF pôsobí v Malackách viac ako 16 rokov a je stabilnou súčasťou mesta aj regiónu. Skúsenosti ukazujú, že v oblasti bezpečnosti nikdy nevieme, kedy bude kto koho potrebovať, a práve preto je dôležité v tejto spolupráci pokračovať, navzájom si pomáhať a spoločne prispievať k ochrane ľudí aj okolia.