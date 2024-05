Závod na výrobu ramnolipidov v Slov. Ľupči je 1. svojho druhu na svete

Slovenská Ľupča 29. mája (TASR) - V Slovenskej Ľupči otvorili v stredu prvý závod svojho druhu na svete na výrobu ramnolipidov. Nemecký chemický koncern Evonik sa tak stáva lídrom vo výrobe biologicky odbúrateľných surfaktantov v priemyselnom meradle. Patentovanou fermentáciou kukuričných škrobov a cukrov získavajú vysokoúčinný, netoxický, biologicky odbúrateľný biosurfaktant - penivú látku, ktorá je základom receptúr hygienických, čistiacich prostriedkov a má využitie od domácností po priemysel a poľnohospodárstvo.



"Sme hrdí na to, že môžeme priniesť na trh úplne nové riešenie a podporiť tak transformáciu mnohých odvetví smerom k udržateľnosti. Naša slovenská pobočka odviedla pri tejto trojcifernej miliónovej investícii skvelú prácu v procese škálovania výroby biosurfaktantov, ktoré nachádzajú stále nové oblasti využitia," zdôraznil na otvorení generálny riaditeľ spoločnosti Evonik Christian Kullmann.



Nová výrobná prevádzka na Slovensku, do ktorej vybudovania koncern investoval sumu viac ako sto miliónov eur, bola dokončená pred plánovaným termínom a už produkuje vysoko účinné biosurfaktanty bez použitia petrochemických surovín alebo tropických olejov.



Ako na otvorení odznelo, spoločnosť Evonik Fermas v Slovenskej Ľupči sa vďaka svojim schopnostiam v oblasti mikrobiálnej fermentácie a využívaniu obnoviteľných zdrojov stala centrom pre inovatívne biotechnologické riešenia celého koncernu.



"Vývojové kapacity v našom závode sme budovali desiatky rokov, vďaka čomu sme získali dôveru koncernu pri umiestnení tejto investície. Potvrdili sme svoju pozíciu biotechnologického centra, v ktorom vieme odladiť výrobný proces v malých objemoch a neskôr vybudovať aj zariadenia na produkciu vo veľkom," konštatoval riaditeľ ľupčianskej fabriky Miroslav Havlík s tým, že závod bude zamestnávať približne 100 nových pracovníkov a ďalšie desiatky pracovných miest vzniknú pri súvisiacich činnostiach a službách.



Ako Havlík vysvetlil, ramnolipidy sa v súčasnosti využívajú najmä v osobnej starostlivosti a kozmetike, kde sú základnou zložkou šampónov, sprchových gélov a iných kozmetických výrobkov. Ďalšie ich využitie je v ekologických čistiacich prostriedkoch pre domácnosti a priemysel, kde účinne odstraňujú nečistoty a mastnotu bez negatívneho vplyvu na životné prostredie. Nové využitie ramnolipidov sa našlo aj v náterových hmotách alebo vo výžive zvierat a v poľnohospodárstve. Podrobnejším skúmaním prechádzajú i ďalšie oblasti. Antimikrobiálne vlastnosti ich predurčujú na využitie v zdravotníckych produktoch.



Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter vyzdvihol najmä fakt, že koncern sa rozhodol investovať práve na Slovensku, v Slovenskej Ľupči. To ponúka perspektívu absolventom stredných a vysokých škôl uplatniť sa v tomto biznise, kde nájdu špičkovú prácu, férovo zaplatenú, a nebudú musieť odchádzať do zahraničia.



Do roku 2030 plánuje koncern Evonik investovať viac ako tri miliardy eur do riešení novej generácie - výrobkov s výnimočným prínosom pre udržateľnosť. Nový závod na výrobu ramnolipidov v Slovenskej Ľupči je kľúčovou súčasťou tejto stratégie.