Závod Protherm v Skalici zvyšuje výrobu o 15 percent

Skalica 11. mája (TASR) - Výrobca vykurovacích zariadení Protherm Production zaznamenal v závode v Skalici nárast výroby o 15 percent a má podobné vyhliadky aj na najbližšie obdobie. Takisto začal s náborom nových zamestnancov. TASR o tom za spoločnosť informovala Oľga Gluštíková.



V závode za uplynulý rok vyrobili 706.000 zariadení na vykurovanie a ohrev teplej vody. Ide o medziročný nárast o 92.000 produktov. "Napriek nepriaznivej situácii sa podarilo zvýšiť produkciu. Najviac zavážilo, že sme neboli nútení zastaviť výrobu ani na jeden deň," uviedol riaditeľ spoločnosti Peter Kuba. Ako doplnil, najväčší podiel exportu smeroval do Nemecka, Belgicka, Ruska a Turecka, ale aj do exotických krajín, ako napríklad Alžírsko. Spoločnosť tento rok plánuje vyrobiť viac ako 800.000 finálnych produktov, čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje nárast výroby o 15 percent.



Závod, ktorý patrí do nemeckého koncernu Vaillant Group, koncom minulého roka zamestnával viac ako 700 zamestnancov. Už začiatkom roka začal s náborom nových pracovných síl a bude v ňom pokračovať. "So súčasným plánovaným nárastom produkcie súvisí približne 100 nových pracovných pozícií vo všetkých oblastiach výrobného procesu. Počet pracovníkov už priebežne zvyšujeme. Od začiatku roka podnik prijal 50 uchádzačov o prácu, ďalších 50 až 60 pozícií ešte potrebujeme obsadiť," informovala manažérka pre ľudské zdroje Zuzana Šimonovičová.