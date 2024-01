Závod Tauris Spiš má za sebou úspešnú dekádu

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

Bratislava 16. januára (OTS) - Spoločnosť Tauris Group, ktorá je súčasťou holdingu ECO – Investment a.s. získala podnik v roku 2014. Prezident holdingu Milan Fiľo v tom čase prisľúbil 100 nových pracovných miest a výrobu špecializovanú na domáce produkty slovenského pôvodu. Svoj sľub dodržal a po rokoch tak vrátil tradíciu výroby a spracovania mäsa do Spišskej Novej Vsi.Po desiatich rokoch výroby patrí závod k špičke potravinárskeho priemyslu na Slovensku. Majiteľ realizoval výstavbu chladiarenských a mraziarenských priestorov potrebných na zabezpečovanie plynulého chodu výroby a modernizoval technologické zariadenia vrátane nákupu nových spracovateľských liniek na výrobu tradičných spišských údenín, slanín či nárezového strediska s kapacitou 230 ton mesačne. Súčasťou závodu Tauris Spiš je aj logistické a distribučné centrum. Celková investícia do modernizácie závodu zatiaľ dosiahla viac ako 4,2 mil. EUR.Skupina Tauris Group momentálne disponuje štyrmi výrobnými závodmi v Nitre, Rimavskej Sobote, v Košiciach a v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho prevádzkuje značkovú sieť 112 maloobchodných predajní Mäsiarstva u Býka a vlastný veľkosklad s mäsom a mäsovými výrobkami. Obrat skupiny dosahuje 156,6 milióna eur. Na Slovensku zamestnáva 1 468 ľudí.“ povedal na výročnom stretnutí so zamestnancami generálny riaditeľ Tauris Group a.s. Richard Duda.