V Košiciach postupujeme podľa plánu, tvrdí vedenie Minebea Slovakia

Košice 31. októbra (TASR) – Viac ako 360 zamestnancov aktuálne pracuje v závode spoločnosti Minebea Slovakia v Košiciach. Pre TASR to uviedol generálny manažér firmy Radoslav Pastorák s tým, že postupujú podľa harmonogramu. Do konca roka 2022 plánujú zamestnávať 1200 ľudí. Dovtedy chce spoločnosť preinvestovať viac ako 60 miliónov eur, väčšinu do technológií. Projekt by tak mal byť uzatvorený.



Výrobné haly sú zatiaľ naplnené približne na 30 %. „Plán bol taký, že budeme rásť postupne. Do roku 2022 by sme mali byť úplne zaplnení, ideme v súlade s plánom. Dnes sme k tomu mali stretnutie s japonským manažmentom,“ povedal.



Doposiaľ preinvestovali okolo 25 miliónov eur a každý mesiac prijímajú približne 30 nových zamestnancov. Ako hovorí, v závode si nájdu prácu najmä operátori, ale aj procesní inžinieri či špecialisti na kvalitu. „V podstate všetky typy profesií, ktoré sú potrebné pre výrobný závod,“ spresnil Pastorák.



Podľa jeho slov by do dvoch rokov malo v závode pribudnúť aj centrum vývoja a výskumu. „Finálnym štádiom bude budova RnD s rozlohu asi 1500 štvorcových metrov, ktorú pristavíme,“ uviedol s tým, že v tomto centre nájde prácu viac ako 100 kvalifikovaných inžinierov, pričom už v súčasnosti zamestnávajú 20 špecialistov na výskum a vývoj. Cenu budovy odhaduje na jeden a pol až dva milióny eur.



„Minulý hospodársky rok sme vyrobili dva milióny kusov, tento hospodársky rok to bude 15 miliónov kusov motorčekov a ďalší rok by to malo byť až 35 miliónov,“ uviedol. Ako dodal, spoločnosť rastie rýchlo a jej plány sú veľmi ambiciózne.



Z 360 ľudí, ktorí doteraz v závode našli prácu, sú podľa neho len dvaja zo zahraničia. „Ostatní sú Slováci. Úplné gro tvoria Košičania alebo ľudia žijúci v tomto regióne,“ uzavrel Pastorák.



Minebea Slovakia vyrába prevažne priemyselné motorčeky, respektíve motorčeky pre automobilový priemysel. Závod otvorili vlani v júni a počas jeho otvorenia japonský investor MinebeaMitsumi avizoval, že v ňom zamestná 1100 ľudí.