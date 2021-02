Bratislavský závod Volkswagen Slovakia je najlepším závodom značky

Bratislava 5. februára (TASR) – Bratislavský závod Volkswagen Slovakia získal druhýkrát po sebe ocenenie "Transformer of the Year" za najväčší posun v rámci zvyšovania efektivity spomedzi všetkých výrobných závodov značky Volkswagen dosiahnutý počas minulého roka. V piatok o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.



Do roku 2025 majú byť všetky závody koncernu o 30 % efektívnejšie a bratislavskému závodu sa podľa hovorkyne podarilo naplniť tento cieľ z veľkej časti už vlani. Téma bola aj súčasťou lokálnej stratégie, ktorá viedla k získaniu výroby nových generácií modelov Volkswagen Passat a Škoda Superb. Tento už schválený presun výroby prinesie aj investíciu do výšky 500 miliónov eur.



Bratislavský závod, ktorého kľúčovou oblasťou je výroba vozidiel piatich koncernových značiek, zvíťazil v konkurencii ďalších 15 závodov značky Volkswagen. Vyhodnocovali sa štyri oblasti, a to efektivita, kvalita, ochrana životného prostredia a spokojnosť zamestnancov.