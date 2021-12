Závody na batérie a zabezpečenie surovín môžu stáť Volkswagen 30 mld.

Wolfsburg 1. decembra (TASR) - Plánované európske závody nemeckej automobilovej skupiny Volkswagen (VW) na výrobu batérií a zabezpečenie životne dôležitých surovín budú stáť zhruba 30 miliárd eur. Vyhlásil to člen predstavenstva Thomas Schmall, ktorý tak prvýkrát naznačil cenu expanzie.



Schmall má v najväčšej európskej automobilke na starosti technológie. V rozhovore na konferencii Reuters Next povedal, že Volkswagen bude hľadať externých partnerov, ktorí by to financovali.



„Hovoríme o 25 až 30 miliardách (eur) vrátane vertikálneho reťazca surovín, nielen tovární,“ uviedol Schmall a dodal, že koncern VW nemusí prevziať vedúcu úlohu pri financovaní a nedal si za cieľ rozdeliť investície 50/50. „Závisí to od modelu partnerstva, ktorý vytvoríme v nasledujúcich mesiacoch. Sme otvorení o tom diskutovať. Pre nás je nevyhnutné, aby sme mohli kontrolovať technologický plán, načasovanie, náklady a našu schopnosť spustiť výrobu.“



Schmall dohliada na ambiciózny plán Volkswagenu vybudovať v Európe do konca dekády šesť veľkých závodov na batérie, čo je strategický pilier v jeho snahe predbehnúť amerického výrobcu elektromobilov Tesla a stať sa najväčším predajcom elektrických vozidiel na svete.



Švédsky Northvolt, v ktorom Volkswagen vlastní pätinu, začne s výrobu prémiových batériových článkov pre nemeckú automobilku od roku 2023. Druhý závod, ktorý chce VW postaviť spoločne s čínskym Gotion High-Tech v Salzgitteri, má začať výrobu v roku 2025.



Do konca desaťročia budú nasledovať ďalšie štyri závody, s najväčšou pravdepodobnosťou v Španielsku, východnej Európe a v dvoch ďalších lokalitách, ktoré doteraz neboli zverejnené.



Náklady na jeden závod sa budú pohybovať od 1 miliardy do 2 miliárd eur, pričom kapacita sa bude pohybovať od 40 do maximálne 80 gigawatthodín (GWh), v závislosti od chémie, ako aj od toho, či budú k dispozícii dostatočné zásoby energií, povedal Schmall. „Máme nejaké prirodzené limity v dostupnosti inžinierskych sietí, energií, vody,“ povedal.



Výrobná kapacita je však len jednou časťou rovnice, uviedol Schmall a pripomenul, že Volkswagen sa musí postarať aj o dostatok surovín, ako je lítium a nikel. To si vyžaduje aktívnejší prístup. Podľa Schmalla sa Volkswagen snaží uzavrieť partnerstvá, pričom oznámenia o spolupráci by mali byť zverejnené „v priebehu niekoľkých týždňov“.



Volkswagen, ktorý plánuje predložiť svoj päťročný investičný plán dozornej rade 9. decembra, zvažuje kombináciu stratégií, ktoré môžu zahŕňať aj to, že sa stane akcionárom ťažobnej firmy.



"Uvidíte celý rozsah," povedal Schmall a odkázal tiež na zmluvy s dodávateľmi s fixnými cenami aj s mixom cien. Podľa neho je potrebné "ušiť riešenia na mieru konkrétnym surovinám".



Ďalším bodom je zabezpečiť, aby sa materiály obstarávali trvalo udržateľným spôsobom, čo v prípade Volkswagenu zahŕňa správy o transparentnosti, hodnotenia dodávateľov a snahy o postupné vyradenie niektorých materiálov, najmä kobaltu.



Konečným cieľom koncernu je, aby bol celý výrobný reťazec udržateľný, skonštatoval Schmall a dodal, že samotná výroba elektrických vozidiel nestačí, aby sa Volkswagen stal uhlíkovo neutrálnym do roku 2050.



Koncern chce zabezpečiť udržateľnosť od začiatku, od prvého kroku, od procesu ťažby až do posledného bodu životnosti batérií a automobilov a recyklácie, uzavrel Schmall.