Zber úrody preverí ochranu farmárov, poistenú majú len štvrtinu pôdy
Hlavná časť zberu úrody na Slovensku sa v týchto týždňoch stáva realitou.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Hlavná časť zberu úrody na Slovensku sa v týchto týždňoch stáva realitou. Prvotná žatva sa postupne rozbehla v júni a už vtedy poľnohospodári vzhľadom na deficit vlahy, ale aj z opatrnosti avizovali, že neočakávajú historicky rekordné hodnoty. Napriek opakujúcim sa problémom s počasím si však svoju úrodu poisťuje len časť poľnohospodárov. Poistených je len 20 až 25 % poľnohospodárskej pôdy, upozornil Martin Kakaščík zo spoločnosti Granden zameranej na sprostredkovanie poistenia.
Dôvodmi nižšej miery poistenia sú podľa neho obava z byrokracie, selektívne poistenie, keď si farmári poisťujú len najrizikovejšiu časť pôdy a najmä vysoké poistné. „Pri základných plodinách, napríklad obilninách, sa bavíme o poistnom vo výške približne 3 % z poistnej sumy, pri strednej skupine 4 % a pri najvýnosnejších plodinách ako vinič, zelenina a ovocie je to až 12 % z poistnej sumy,“ vyčíslil odborník.
Najčastejšie sa podľa neho poisťujú riziká ako krúpy, požiar, víchrica, povodeň, mráz a sucho, ktoré je osobitnou kategóriou. „Je to špecializované poistenie a paradoxne je veľmi jednoduché. Index sucha je typickým príkladom parametrického poistenia, kde poisťovne škody hodnotia na základe dostupných relevantných údajov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Farmári ho využívajú pomerne často,“ priblížil Kakaščík s tým, že najviac sa poisťujú komodity s vysokou hodnotou a citlivosťou na riziko, ako obilniny, repka a kukurica.
Odborník pripomenul, že poľnohospodári majú možnosť využiť cez ministerstvo pôdohospodárstva dotáciu na poistné, ktorá zvyčajne dosahuje 35 až 65 % uznateľných nákladov. Žiadosť sa podáva po zaplatení poistného a v termíne, ktorý určí Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA). Spravidla to býva júl až september.
„Dôležité je, že samotné poistenie sa dojednáva pred vznikom rizika. Poisťovne si stanovujú podľa vegetačného cyklu plodiny tzv. uzávierky vstupu do poistenia. Základné pravidlo, ktoré platí je, že poistenie je potrebné uzavrieť pred výsevom tej ktorej plodiny,“ vysvetlil Kakaščík s tým, že aktuálne sú na trhu tri poisťovne, ktoré ponúkajú poistenie plodín v rôznych formách a kombináciách.
Pri overovaní škôd je podľa odborníka medzi poisťovňami veľmi rozšírené využívanie satelitných snímok. Do budúcnosti sa však ponúka aj využívanie dronov.
