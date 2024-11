Začínate podnikať? Na tieto otázky by ste mali vopred myslieť

Bratislava 19. novembra (TASR) - Rozbehnúť podnikanie v akejkoľvek oblasti so sebou prináša viacero otázok, na ktoré by zakladatelia začínajúcich firiem mali vopred myslieť, aby sa vyhli prípadným problémom. Uviedol to ombudsman spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.



"Urobte si úvodný ekonomický rozbor - zahrňte sem všetky potrebné investície, napríklad do nákupu vybavenia, techniky či materiálu. Realisticky zhodnoťte svoje úspory, ako aj možnosti financovania. Nezabudnite však na to, že prvé účty budete pravdepodobne musieť zaplatiť ešte skôr, než vám zákazníci preplatia prvú faktúru. Vhodné je vytvoriť si rôzne varianty vývoja, ktorými sa vaša oblasť aj konkrétne podnikanie môže vyvíjať," podčiarkol.



Začínajúci podnikateľ by podľa neho mal mať vymyslený aj pesimistický scenár - do rozbehu podnikania treba začleniť aj tie vplyvy, nad ktorými nemá úplnú moc, ako je napríklad opätovné zdraženie energií. "Nikdy, ale naozaj nikdy nepočítajte s tým, že všetko prebehne podľa optimistického variantu. V podnikaní je to málokedy tak, ako si človek praje. Majte pripravený aj pesimistickejší výhľad a varianty riešenia," zdôraznil Zborovský.



Treba si podľa jeho slov podrobne zistiť aktivity konkurencie. Odporúča preveriť si, či s dobrým nápadom už niekto neprišiel. "S konkurenciou treba počítať a začleniť ju do svojich plánov," povedal ombudsman.



Je potrebné podľa jeho slov pamätať na potenciálne krízové situácie. Stačí, keď zákazník, ktorý sa na začiatku javil ako úplne spoľahlivý, za zákazku z rôznych dôvodov nezaplatí. Ak klient nezaplatí, nielenže nemá podnikateľ uhradenú prácu, ale je pri danom projekte v mínuse. A to je pre každého drobného podnikateľa značná prekážka. Stačí, aby sa zišli dva podobné problémy a môže to ohroziť ďalšie fungovanie.



Ombudsman dodal, že je potrebné počítať aj so záložným variantom financovania. "Informujte sa napríklad o finančných produktoch pre podnikateľov, ktoré vám pomôžu podobné krízové obdobie preklenúť. Na trhu je množstvo pôžičiek pre podnikateľov, niektoré z nich sa dokonca dajú vybaviť veľmi rýchlo, a to plne online a dokonca dávajú aj možnosť flexibilného splácania podľa toho, ako sa podnikateľovi v určitom období darí," dodal ombudsman Home Credit-u.