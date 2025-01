Zbrojárska firma Saab očakáva za rok 2024 organický rast tržieb

Štokholm 17. januára (TASR) - Švédska zbrojárska spoločnosť Saab očakáva za minulý rok organický rast tržieb o vyše 23 %. Pod výsledok, ktorý prekonáva pôvodný odhad, sa podpisuje zvyšovanie geopolitického napätia a s ním spojený rast výdavkov na obranu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť, ktorá o trh súperí s firmami ako Lockheed Martin, Dassault Aviation či BAE Systems, plánuje za rok 2024 oznámiť organický rast tržieb o 23,4 %. Pôvodne počítala s ich rastom v rozmedzí od 15 do 20 %. "Za zvýšeným organickým rastom tržieb je najmä realizácia viacerých projektov vo 4. štvrťroku minulého roka," uviedla firma.



Zároveň dodala, že za obdobie od októbra do konca decembra počíta s tržbami na úrovni 20,9 miliardy švédskych korún (1,82 miliardy eur). To je o 4,8 miliardy SEK viac, než za rovnaké obdobie pred rokom. Celoročné tržby by potom mali vzrásť z 51,6 miliardy SEK v roku 2023 na 63,8 miliardy SEK. Konečné údaje za rok 2024 zverejní Saab 7. februára.



(1 EUR = 11,485 SEK)