Zbrojárska spoločnosť hľadá nových zamestnancov, získala nové zákazky

Dubnica nad Váhom 12. decembra (TASR) - Zbrojárska spoločnosť, ktorá pôsobí na Považí, hornej Nitre či Turci, získala v tomto roku nové zákazky. Firmy patriace do skupiny MSM Group prijali od októbra desiatky zamestnancov a v súčasnosti hľadajú ďalších, informovala spoločnosť.



"Aj napriek pretrvávajúcej druhej vlne pandémie nového koronavírusu funguje výroba v jednotlivých podnikoch naplno. Získali sme nové zákazky, vďaka čomu u nás nájdu prácu desiatky nových zamestnancov na rôznych pozíciách," uviedol Pavol Čahoj, generálny riaditeľ spoločnosti.



Firma pôsobiaca v oblasti obranného priemyslu a civilnej produkcie aktuálne zamestnáva na Slovensku viac ako 2000 ľudí. V októbri prijala do výroby v spoločnosti ZVS a ZVS IMPEX celkovo 21, v novembri 13 a v decembri ďalších 17 nových zamestnancov. Aktuálne hľadá ďalších pracovníkov na pozície skladníka, konštruktéra, inšpektora kvality, výrobného technológa, operátora či koordinátora medzinárodnej a podnikovej prepravy v regióne Považia a v Banskej Bystrici.



Hlavné portfólio spoločností patriacich do skupiny pokrýva celý životný cyklus munície, rádionavigačné systémy pre letiská, výrobu špeciálnych kontajnerov na mieru, mobilné a riadiace veže riadenia letovej prevádzky.