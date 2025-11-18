< sekcia Ekonomika
Zbrojársky export ruského Rostecu klesol o polovicu
Autor TASR
Dubaj 18. novembra (TASR) - Ruský priemyselný konglomerát Rostec uviedol, že od roku 2022 klesol jeho zbrojársky export zhruba o polovicu, keďže prioritou sa stali dodávky pre ruskú armádu. V dohľadnej dobe však počíta s oživením vývozu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Do invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 bolo Rusko druhým najväčším vývozcom zbraní na svete, hneď po USA. Objem vývozu však výrazne klesol, „keďže sme museli začať vo zvýšenej miere zabezpečovať našu armádu,“ povedal na okraj leteckého veľtrhu v Dubaji šéf Rostecu Sergej Čemezov.
V dohľadnom období by sa však situácia okolo exportu mala zmeniť. „Ubezpečujem vás, že v blízkej budúcnosti náš export opäť začne rásť. Zvýšili sme výrobné kapacity aj samotnú produkciu, takže budeme schopní nielen splniť potreby našej armády, ale zásobovať aj našich partnerov,“ povedal Čemezov.
Nevybavené exportné objednávky Rostecu presiahli 60 miliárd USD (51,76 miliardy eur), uviedli začiatkom novembra ruské médiá, ktoré sa odvolali na údaje konglomerátu. Podľa Čemezova má viacero krajín veľký záujem o nové bojové lietadlo Suchoj Su-57, podrobnosti však neuviedol.
Okrem toho divízia Rostecu, spoločnosť United Aircraft Corporation, pokračuje vo výrobe dopravného lietadla MS-21, ktoré by malo na ruskom trhu nahradiť Airbus A320 a Boeing 737. Očakáva sa, že do prevádzky by sa mohlo dostať na budúci rok. Menšia verzia stroja so 140 sedadlami sa podľa Čemezova očakáva do dvoch rokov.
(1 EUR = 1,1593 USD)
