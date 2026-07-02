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< sekcia Ekonomika

Zbrojársky koncern KNDS odkladá vstup na burzu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Spoločnosť podľa vlastných údajov dodáva svoje výrobky viac ako 40 armádam po celom svete.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 2. júla (TASR) - Francúzsko-nemecký zbrojársky koncern KNDS odkladá plánovaný vstup na burzu. Spoločnosť v stredu (1. 7.) oznámila, že vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu počká, kým budú podmienky na trhu priaznivejšie. Denník Financial Times (FT) predtým informoval, že majitelia majú problém presvedčiť investorov o plánovanom ohodnotení firmy vo výške viac ako 12 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Koncern KNDS 24. júna oznámil, že svoje akcie plánuje umiestniť na burzách v Paríži a vo Frankfurte nad Mohanom. Šéf spoločnosti Jean-Paul Alary v tom čase uviedol, že so vstupom na burzu sa počíta v najbližších týždňoch. Plánovanému burzovému debutu predchádzala dohoda medzi vládami v Berlíne a Paríži o budúcej vlastníckej štruktúre podniku, ktorý v súčasnosti kontroluje francúzsky štát a rodina stojaca za zbrojárskou spoločnosťou Krauss-Maffei Wegmann. Na základe dohody by Nemecku a Francúzsku v spoločnosti patrilo zhodne po 40 % akcií. Zvyšných 20 % by sa rozdelilo medzi inštitucionálnych investorov. Portfólio koncernu zahŕňa bojový tank Leopard 2 a húfnice Caesar. Spoločnosť podľa vlastných údajov dodáva svoje výrobky viac ako 40 armádam po celom svete. Koncern s vyše 11.000 zamestnancami zvýšil v minulom roku svoj obrat na 4,4 miliardy eur.
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