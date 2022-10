Zbrojársky koncern Lockheed Martin zvýšil zisk na takmer trojnásobok

Bethesda 19. októbra (TASR) - Americká zbrojárska spoločnosť Lockheed Martin vykázala za 3. kvartál tohto roka prudký rast zisku, pričom upravené výsledky prekonali očakávania. Informovali o tom agentúry Reuters a server RTTNews.



Výrobca bojových lietadiel F-35 či raketometov HIMARS uviedol, že za 3. štvrťrok dosiahol čistý zisk 1,78 miliardy USD (1,81 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 6,71 USD. Na porovnanie, v rovnakom období pred rokom vykázala firma zisk 614 miliónov USD, alebo 2,21 USD/akcia.



Bez započítania jednorazových položiek zaznamenal Lockheed Martin upravený zisk na úrovni 1,82 miliardy USD. Na akciu to znamená 6,87 USD. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom očakávali upravený zisk na akciu na úrovni 6,67 USD.



Tržby zbrojárskej spoločnosti dosiahli za 3. štvrťrok 16,58 miliardy USD. Medziročne to predstavuje rast o 3,4 %.



Finančný riaditeľ spoločnosti Jay Malave však dodal, že napriek lepším výsledkom naďalej pretrvávajú problémy v dodávateľskom reťazci. To napríklad v prvej polovici roka pocítila pri kľúčových komponentoch najväčšia divízia aeronautiky vyrábajúca bojové lietadlá F-16 či F-35.



Na druhej strane, firma potvrdila odhad vývoja tržieb na celý rok, ktorý upravila smerom nadol v júli. Vtedy znížila odhad celoročných tržieb zo 66 miliárd USD na 65,25 miliardy USD a na tejto prognóze predbežne zotrváva.



(1 EUR = 0,9835 USD)