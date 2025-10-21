< sekcia Ekonomika
Zbrojársky koncern Northrop Grumman zvýšil kvartálny zisk
Zisk na akciu po úprave o mimoriadne položky dosiahol 7,67 USD, zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka predstavoval 7 USD na akciu.
Autor TASR
Falls Church 21. októbra (TASR) - Americký zbrojársky koncern Northrop Grumman zaznamenal v 3. štvrťroku mierne zvýšenie zisku, pričom zároveň prekonal odhady analytikov. Spoločnosť okrem toho zlepšila celoročný výhľad, keďže očakáva pokračovanie dopytu po svojich bojových lietadlách a obranných systémoch. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Spoločnosť Northrop Grumman, ktorá je jedným z najväčších výrobcov zbraní a obranných systémov na svete, v utorok uviedla, že v 3. štvrťroku dosiahla čistý zisk 1,1 miliardy USD (943,80 milióna eur). V 3. kvartáli minulého roka to bolo 1,03 miliardy USD.
Zisk na akciu po úprave o mimoriadne položky dosiahol 7,67 USD, zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka predstavoval 7 USD na akciu. Spoločnosť tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 6,46 USD.
Tržby dosiahli 10,42 miliardy USD. V medziročnom porovnaní sa tak zvýšili o 4,3 %.
Northrop Grumman zároveň zlepšil celoročný odhad vývoja upraveného zisku na akciu. Pôvodne očakával, že sa bude pohybovať v rozmedzí od 25 USD do 25,40 USD, teraz predpokladá, že dosiahne 25,65 USD až 26,05 USD/akcia.
(1 EUR = 1,1655 USD)
Spoločnosť Northrop Grumman, ktorá je jedným z najväčších výrobcov zbraní a obranných systémov na svete, v utorok uviedla, že v 3. štvrťroku dosiahla čistý zisk 1,1 miliardy USD (943,80 milióna eur). V 3. kvartáli minulého roka to bolo 1,03 miliardy USD.
Zisk na akciu po úprave o mimoriadne položky dosiahol 7,67 USD, zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka predstavoval 7 USD na akciu. Spoločnosť tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 6,46 USD.
Tržby dosiahli 10,42 miliardy USD. V medziročnom porovnaní sa tak zvýšili o 4,3 %.
Northrop Grumman zároveň zlepšil celoročný odhad vývoja upraveného zisku na akciu. Pôvodne očakával, že sa bude pohybovať v rozmedzí od 25 USD do 25,40 USD, teraz predpokladá, že dosiahne 25,65 USD až 26,05 USD/akcia.
(1 EUR = 1,1655 USD)