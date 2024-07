Zbrojársky koncern Thales zvýšil prevádzkový zisk o viac než desatinu

Paríž 23. júla (TASR) - Francúzska zbrojárska a technologická spoločnosť Thales zaznamenala v 1. polroku rast prevádzkového zisku o viac než desatinu. Výsledky podporil vysoký dopyt po výrobkoch firmy, ktorá je najväčším producentom obrannej elektroniky v Európe. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť uviedla, že jej prevádzkový zisk dosiahol za šesť mesiacov tohto roka 1,096 miliardy eur, čo medziročne predstavuje rast o 10,4 %. Mierne tak prekonala pôvodné očakávania, že zisk dosiahne 1,093 miliardy eur.



Thales ťažil z rastu dopytu po obrannej technike po výraznejšom angažovaní sa krajín NATO na Ukrajine, ako aj po uzatvorení kontraktov s armádami viacerých štátov. Len na Ukrajine podpísala firma v júni tri kontrakty. Generálny riaditeľ spoločnosti Patrice Caine zároveň uviedol, že sa očakáva uzatvorenie aj ďalších kontraktov.



Hodnota prijatých objednávok dosiahla v 1. polroku 10,77 miliardy eur. Medziročne to predstavuje zvýšenie o 26 %. Aj v tomto prípade boli výsledky lepšie, než sa čakalo, keďže pôvodný odhad poukazoval na objednávky v hodnote 10,38 miliardy eur.



Objem tržieb firmy Thales vzrástol o 8,9 % na 9,49 miliardy eur. Výrazne ich podporila práve obranná divízia Defence and Security.



Firma zároveň potvrdila pôvodný odhad vývoja tržieb za celý rok. Naďalej predpokladá, že organické tržby zaznamenajú rast v rozsahu 5 až 6 %, čo by znamenalo objem tržieb na úrovni 19,9 miliardy až 20,1 miliardy eur.