Zbrojovka Leonardo sa bude podieľať na dodávke plavidiel Kuvajtu
Taliansky gigant v oblasti výroby zbraní a leteckej techniky uviedol, že táto dohoda posilňuje jeho dlhodobé partnerstvo s Edge a ADSB.
Autor TASR
Rím 20. mája (TASR) - Taliansky zbrojársky koncern Leonardo podpísal zmluvu v hodnote približne 320 miliónov eur s výrobcom lodí Abu Dhabi Ship Building (ADSB), ktorý je súčasťou konglomerátu Edge Group sídliaceho v Spojených arabských emirátoch, o dodávke námorných bojových systémov novej generácie pre program raketových člnov kuvajtského námorníctva. Zbrojovka Leonardo to oznámila v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
Taliansky gigant v oblasti výroby zbraní a leteckej techniky uviedol, že táto dohoda posilňuje jeho dlhodobé partnerstvo s Edge a ADSB, ktoré už viedlo k dodaniu viac ako 25 námorných plavidiel.
„Vďaka tomuto najnovšiemu kroku spoločnosť Leonardo spolu s Edge a ADSB dostáva na medzinárodnú scénu vysoko pokročilú schopnosť celkového riadenia vojnovej lode, ktorá pokrýva celé spektrum od integrácie systémov až po dodávku najmodernejších námorných platforiem,“ uviedol koncern Leonardo vo vyhlásení.
V minulom roku objednávky zbrojovky Leonardo stúpli o 13,5 % na 23,8 miliardy eur a prevádzkový zisk koncernu vzrástol o 14,9 % na 1,752 miliardy eur.
