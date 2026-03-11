< sekcia Ekonomika
Zbrojovka Rheinmetall za vlaňajšok vykázala rekordný prevádzkový zisk
Výsledky firmy podporuje snaha Európy o prezbrojenie, keďže čelí nepriateľskému Rusku a turbulenciám v transatlantických vzťahoch.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 11. marca (TASR) - Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall v stredu oznámil, že v roku 2025 dosiahol rekordný jadrový zisk. Výsledky firmy podporuje snaha Európy o prezbrojenie, keďže čelí nepriateľskému Rusku a turbulenciám v transatlantických vzťahoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Prevádzkový zisk zbrojárskej skupiny sa v minulom roku zvýšil o tretinu na nový rekord 1,8 miliardy eur. Tržby vzrástli takmer o 30 % na 9,9 miliardy eur. Firma prognózuje, že v tomto roku sa jej tržby posilnia až o 45 %, a to na úroveň 14,5 miliardy eur.
„Svet sa rýchlo mení a Rheinmetall je dobre pripravený,“ povedal generálny riaditeľ koncernu Armin Papperger. Dodal, že po produkcii firmy je vysoký dopyt, „pokiaľ ide o zvyšovanie obranných schopností Nemecka a Európy a vytváranie účinného odstrašovania.“
Rheinmetall, ktorý je najväčším nemeckým výrobcom zbraní, zamestnáva približne 40.000 ľudí.
Prevádzkový zisk zbrojárskej skupiny sa v minulom roku zvýšil o tretinu na nový rekord 1,8 miliardy eur. Tržby vzrástli takmer o 30 % na 9,9 miliardy eur. Firma prognózuje, že v tomto roku sa jej tržby posilnia až o 45 %, a to na úroveň 14,5 miliardy eur.
„Svet sa rýchlo mení a Rheinmetall je dobre pripravený,“ povedal generálny riaditeľ koncernu Armin Papperger. Dodal, že po produkcii firmy je vysoký dopyt, „pokiaľ ide o zvyšovanie obranných schopností Nemecka a Európy a vytváranie účinného odstrašovania.“
Rheinmetall, ktorý je najväčším nemeckým výrobcom zbraní, zamestnáva približne 40.000 ľudí.