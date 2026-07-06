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Zbrojovka Thales chystá prevzatie výrobcu dronov Exail Technologies
Zbrojovka Thales ponúka 134 eur za akciu Exail Technologies, čím hodnotu tejto francúzskej spoločnosti odhaduje na 3,9 miliardy eur.
Autor TASR
Paríž 6. júla (TASR) - Francúzska zbrojovka Thales chystá prevzatie výrobcu dronov Exail Technologies. Thales dosiahla dohodu o akvizícii 35,51-percentného podielu Exail od rodiny Gorgéovcov, ktorá firmu kontroluje, a v úmysle má odkúpiť aj zostávajúce akcie. Oznámili to v pondelok obe spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Belga.
Zbrojovka Thales ponúka 134 eur za akciu Exail Technologies, čím hodnotu tejto francúzskej spoločnosti odhaduje na 3,9 miliardy eur.
Exail okrem iného vyvíja autonómne drony používané na neutralizáciu morských mín. Niekoľko výrobných závodov má vo Francúzsku a prevádzkuje aj továreň v belgickom Oostende, kde sa montujú jej námorné drony. Spoločnosť vznikla v roku 2022 zlúčením firiem ECA Group a iXblue.
Vzhľadom na vojnu na Blízkom východe a blokádu Hormuzského prielivu je dopyt po odmínovacích produktoch spoločnosti Exail vysoký. Prevziať firmu sa už skôr pokúsila francúzska zbrojovka Safran, ale neúspešne.
Zbrojovka Thales ponúka 134 eur za akciu Exail Technologies, čím hodnotu tejto francúzskej spoločnosti odhaduje na 3,9 miliardy eur.
Exail okrem iného vyvíja autonómne drony používané na neutralizáciu morských mín. Niekoľko výrobných závodov má vo Francúzsku a prevádzkuje aj továreň v belgickom Oostende, kde sa montujú jej námorné drony. Spoločnosť vznikla v roku 2022 zlúčením firiem ECA Group a iXblue.
Vzhľadom na vojnu na Blízkom východe a blokádu Hormuzského prielivu je dopyt po odmínovacích produktoch spoločnosti Exail vysoký. Prevziať firmu sa už skôr pokúsila francúzska zbrojovka Safran, ale neúspešne.