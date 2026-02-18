< sekcia Ekonomika
Zbrojovky potiahli nemecký akciový trh najvyššie od polovice januára
Spoločnosť Renk, ktorá vyrába špeciálne prevodovky pre tanky, si prilepšila o 5,1 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 18. februára (TASR) - Nemecká burza v stredu uzavrela na najvyššej úrovni od polovice januára. Index DAX 40 si pripísal 1,1 % a stúpol na 25.278 bodov. Posilnili sa hlavne akcie zbrojoviek po správach o tom, že Berlín zvažuje prevzatie menšinového podielu vo francúzsko-nemeckej spoločnosti KNDS, ktorá je výrobcom tankov Leopard. KNDS plánuje kótovať svoje akcie na burze pred záverom tohto roka. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Spoločnosť Renk, ktorá vyrába špeciálne prevodovky pre tanky, si prilepšila o 5,1 %. Akcie zbrojovky Rheinmetall zdraželi o 4,9 % a firma Hensoldt, ktorá je producentom senzorových technológií pre obranný sektor, stúpla o 3,7 %.
Posilnili aj akcie spoločností Siemens, Infineon Technologies a SAP, a to v rozmedzí od 2,1 % do 3,9 %. Vzrástla aj Commerzbank (+ 2,6 %) a Deutsche Bank (+ 2,1 %). Zlacneli však akcie firmy Bayer (- 7,3 %). Dôvodom bola správa, že tento farmaceutický a chemický koncern uzavrel v Spojených štátoch dohodu o urovnaní žalôb týkajúcich sa pesticídu glyfosát. Na hromadné urovnanie by spoločnosť vynaložila počas 21 rokov financie do sumy 7,25 miliardy dolárov (6,12 miliardy eur).
(1 EUR = 1,1845 USD)
