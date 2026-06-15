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ZBYSTRITE: Podvodníci sa v lete vydávajú za hotely či aerolinky
Vzrástol aj počet podvodných webov o 55 %.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Podvodníci sa v lete vydávajú za hotely, aerolinky aj rezervačné portály. Vzrástol aj počet podvodných webov o 55 %. Z pohľadu typov útokov dominuje najmä tzv. phishing, ktorý podľa Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) tvorí približne 60 % všetkých kybernetických útokov. Uviedla to Zuzana Fečová, hovorkyňa ČSOB.
Letná dovolenková sezóna je časom oddychu, no štatistiky z ostatných rokov potvrdzujú, že aj časom pribúdajúcich kyberpodvodov zameraných na cestujúcich. Útočníci sa už nezameriavajú len na falošné online rezervácie, ale čoraz častejšie cielia aj na ľudí priamo počas cestovania - na letiskách, v hoteloch či pri platení za rôzne dovolenkové služby.
„Dovolenkári sú pre podvodníkov atraktívnym cieľom - sú v časovom strese, často riešia nečakané situácie a prirodzene dôverujú službám, ktoré na prvý pohľad pôsobia známe a overené. Práve preto je dôležité zostať ostražitý aj počas oddychu a nepodceňovať základné bezpečnostné pravidlá,“ povedala Fečová.
Na spôsob platenia sa podľa nej oplatí myslieť ešte pred odchodom na dovolenku. Vopred si treba skontrolovať limity na kartách, poplatky za výbery z bankomatov aj možnosti bezhotovostných platieb v cieľovej krajine. Pri výbere hotovosti aj pri platení u obchodníkov je výhodnejšie zvoliť miestnu menu a vyhnúť sa dynamickému prepočtu na eurá, ktorý býva menej výhodný. Obozretnosť je namieste aj pri zmenárňach na letiskách a v turistických lokalitách, kde bývajú kurzy často nevýhodné.
Fečová upozornila, že na letisku sa oplatí zostať v strehu. Rizikom môžu byť verejné USB porty, falošné Wi-Fi siete či podvodné QR kódy, preto je dobré používať vlastnú nabíjačku a pripájať sa len na overené siete.
Dodala, že aj v dovolenkových hoteloch sa možno stretnúť s podvodnými správami, falošnými výzvami na doplatok či so žiadosťami o overenie karty, ktoré na prvý pohľad pôsobia dôveryhodne. Preto sa oplatí zachovať obozretnosť, údaje o karte nikdy neposielať e-mailom a každú nečakanú platbu si radšej overiť priamo na recepcii. Pri citlivých úkonoch je zároveň bezpečnejšie spoliehať sa na vlastné mobilné dáta než na hotelovú Wi-Fi sieť.
Letná dovolenková sezóna je časom oddychu, no štatistiky z ostatných rokov potvrdzujú, že aj časom pribúdajúcich kyberpodvodov zameraných na cestujúcich. Útočníci sa už nezameriavajú len na falošné online rezervácie, ale čoraz častejšie cielia aj na ľudí priamo počas cestovania - na letiskách, v hoteloch či pri platení za rôzne dovolenkové služby.
„Dovolenkári sú pre podvodníkov atraktívnym cieľom - sú v časovom strese, často riešia nečakané situácie a prirodzene dôverujú službám, ktoré na prvý pohľad pôsobia známe a overené. Práve preto je dôležité zostať ostražitý aj počas oddychu a nepodceňovať základné bezpečnostné pravidlá,“ povedala Fečová.
Na spôsob platenia sa podľa nej oplatí myslieť ešte pred odchodom na dovolenku. Vopred si treba skontrolovať limity na kartách, poplatky za výbery z bankomatov aj možnosti bezhotovostných platieb v cieľovej krajine. Pri výbere hotovosti aj pri platení u obchodníkov je výhodnejšie zvoliť miestnu menu a vyhnúť sa dynamickému prepočtu na eurá, ktorý býva menej výhodný. Obozretnosť je namieste aj pri zmenárňach na letiskách a v turistických lokalitách, kde bývajú kurzy často nevýhodné.
Fečová upozornila, že na letisku sa oplatí zostať v strehu. Rizikom môžu byť verejné USB porty, falošné Wi-Fi siete či podvodné QR kódy, preto je dobré používať vlastnú nabíjačku a pripájať sa len na overené siete.
Dodala, že aj v dovolenkových hoteloch sa možno stretnúť s podvodnými správami, falošnými výzvami na doplatok či so žiadosťami o overenie karty, ktoré na prvý pohľad pôsobia dôveryhodne. Preto sa oplatí zachovať obozretnosť, údaje o karte nikdy neposielať e-mailom a každú nečakanú platbu si radšej overiť priamo na recepcii. Pri citlivých úkonoch je zároveň bezpečnejšie spoliehať sa na vlastné mobilné dáta než na hotelovú Wi-Fi sieť.