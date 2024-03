ZBYSTRITE: V noci na nedeľu bude obmedzený predaj lístkov na vlak

Bratislava 15. marca (TASR) - Predaj lístkov na vlak bude v noci zo soboty (16.3.) na nedeľu (17.3.) obmedzený. Týka sa to nákupu lístkov v pokladniciach, cez e-shop a aplikáciu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Lístky na vlak v čase plánovanej údržby systémov bude možné zakúpiť bez obmedzení len u vlakového personálu alebo cez SMS správu. V piatok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"ZSSK informuje cestujúcich, že v nočných hodinách zo soboty 16. marca 2024 (od 20:00) do nedele 17. marca 2024 (do 5:00) dôjde z dôvodu plánovanej prevádzkovej údržby k obmedzeniu predaja cestovných dokladov a rezervácií. Aktualizácia predajných systémov je nevyhnutná pre ďalšie skvalitňovanie služieb ZSSK," priblížil Drevický.



ZSSK odporúča cestujúcim zakúpiť si lístky v časovom predstihu online alebo v pokladniciach ZSSK. Lístky sa v čase plánovej odstávky budú dať zakúpiť vo vlaku u vlakového personálu bez sankcie alebo prostredníctvom SMS predaja cestovných lístkov.