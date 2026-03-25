ZBYSTRITE: Víkendová zmena času ovplyvní tri nočné diaľkové vlaky
Udeje sa tak cez víkend zo soboty 28. marca na nedeľu 29. marca, keď sa čas posúva o jednu hodinu dopredu, konkrétne z 2.00 na 3.00 h ráno.
Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Tri nočné diaľkové vlaky budú ovplyvnené prechodom na letný čas, a preto prídu do cieľovej stanice o hodinu neskôr. Udeje sa tak cez víkend zo soboty 28. marca na nedeľu 29. marca, keď sa čas posúva o jednu hodinu dopredu, konkrétne z 2.00 na 3.00 h ráno. Informovala o tom v stredu Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
„Dotknuté vlaky ZSSK pôjdu plynule podľa cestovného poriadku. Čas ich jazdy sa nezmení, aj keď zmena času spôsobí ich oneskorenie. Dopravca preto prosí cestujúcich, aby s uvedeným počítali pri plánovaní svojich ciest,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Zmenou času budú dotknuté nočné vlaky EN 442 Slovakia s odchodom z Humenného 19.31 h, s príchodom do Prahy 7.26 h, R 680 Zemplín odchádzajúci z Humenného 21.51 h a prichádzajúci do Bratislavy na Hlavnú stanicu 5.40 h a R 681 Zemplín, ktorý má z Bratislavy odchod 22.55 h a do Humenného má príchod o 7.29 h. Všetky tri vlaky podľa dopravcu prídu omeškané do 60 minút.
„Na tratiach susedných železníc budú podobne ovplyvnené jazdy nočných vlakov. Vlaky, ktoré vchádzajú na Slovensko po 3.00 h, pôjdu už podľa letného času,“ dodal Baček.
