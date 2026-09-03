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ZBYSTRITE: Výhodná ponuka môže byť podvod, pozor na falošné recenzie
Odborník v prípade podozrivo nízkej ceny odporúča dôkladne preveriť e-shop aj samotný výrobok.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Falzifikáty sa objavujú v rôznych kategóriách výrobkov a často ich sprevádzajú stovky pozitívnych recenzií. Upozorňuje na to spotrebiteľská organizácia dTest, ktorá v prípade podozrivo nízkej ceny odporúča dôkladne preveriť e-shop aj samotný výrobok.
Najčastejšie sa podľa organizácie falšuje značkové oblečenie, elektronika, parfumy či dokonca lieky. V prípade elektroniky pritom nemusí falšovanie spočívať iba vo výrobe napodobenín značkového tovaru, ale aj predaji originálnych produktov určených na iný, napríklad čínsky, trh. Takéto zariadenia nemusia byť kompatibilné s európskymi sieťami, aplikáciami či používateľským rozhraním.
V prípade oblečenia je vhodné skontrolovať celkový vzhľad, vyhotovenie a kvalitu materiálov. Pokiaľ si spotrebiteľ objednal dizajnový kúsok, pravdepodobne z neho nebude trčať množstvo nití, švy budú riadne zošité a materiál pevný a kvalitný. Organizácia odporúča skontrolovať ochranné prvky a logá, či sú správne natlačené a v originálnom fonte. Pozornosť treba venovať aj obalu, v ktorom bol výrobok doručený. Originálny obal má totiž často rôzne špecifické znaky a ochranné prvky, pri drahších kúskoch často aj sériové číslo alebo QR kód, cez ktoré sa dá u výrobcu overiť pravosť.
Dôležité je dôkladne preskúmať aj samotný e-shop. „Pred nákupom odporúčame overiť si, či e-shop transparentne uvádza obchodné meno, identifikačné údaje, kontakty a obchodné podmienky. Dôležité je tiež pozrieť si nezávislé recenzie od skutočných zákazníkov,“ priblížila riaditeľka organizácie dTest Eduarda Hekšová.
Podozrivé môže byť napríklad to, ak e-shop uvádza iba pozitívne recenzie rovnakého znenia, recenzie sú anonymné či so zjavne sfalšovanou fotkou. Pri údajných slovenských e-shopoch je varovným signálom aj veľký počet recenzií, pod ktorými sú podpísané cudzojazyčne znejúce mená.
Ak si už zákazník falzifikát objednal, môže odstúpiť od zmluvy. Ak tovar kúpil online pre svoju súkromnú potrebu, teda ako spotrebiteľ, môže odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od dodania tovaru bez udania dôvodu. Ak túto lehotu nestihne alebo nie je spotrebiteľ, môže taktiež odstúpiť od zmluvy pre jej podstatné porušenie.
Za podstatné je považované také porušenie, kde je možné predpokladať, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by o ňom vedela vopred. „V prípade, keď predávajúci namiesto sľúbeného originálu dodal falšovanú vec, nemožno pochybovať o tom, že ide o podstatné porušenie zmluvy,“ zdôraznila Hekšová.
Ak spotrebiteľ od zmluvy platne odstúpi, nemusí čakať na súhlas predávajúceho. Zmluva sa ruší od začiatku a obe strany sú povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia, teda kupujúci tovar a predávajúci zaplatenú kúpnu cenu.
Najčastejšie sa podľa organizácie falšuje značkové oblečenie, elektronika, parfumy či dokonca lieky. V prípade elektroniky pritom nemusí falšovanie spočívať iba vo výrobe napodobenín značkového tovaru, ale aj predaji originálnych produktov určených na iný, napríklad čínsky, trh. Takéto zariadenia nemusia byť kompatibilné s európskymi sieťami, aplikáciami či používateľským rozhraním.
V prípade oblečenia je vhodné skontrolovať celkový vzhľad, vyhotovenie a kvalitu materiálov. Pokiaľ si spotrebiteľ objednal dizajnový kúsok, pravdepodobne z neho nebude trčať množstvo nití, švy budú riadne zošité a materiál pevný a kvalitný. Organizácia odporúča skontrolovať ochranné prvky a logá, či sú správne natlačené a v originálnom fonte. Pozornosť treba venovať aj obalu, v ktorom bol výrobok doručený. Originálny obal má totiž často rôzne špecifické znaky a ochranné prvky, pri drahších kúskoch často aj sériové číslo alebo QR kód, cez ktoré sa dá u výrobcu overiť pravosť.
Dôležité je dôkladne preskúmať aj samotný e-shop. „Pred nákupom odporúčame overiť si, či e-shop transparentne uvádza obchodné meno, identifikačné údaje, kontakty a obchodné podmienky. Dôležité je tiež pozrieť si nezávislé recenzie od skutočných zákazníkov,“ priblížila riaditeľka organizácie dTest Eduarda Hekšová.
Podozrivé môže byť napríklad to, ak e-shop uvádza iba pozitívne recenzie rovnakého znenia, recenzie sú anonymné či so zjavne sfalšovanou fotkou. Pri údajných slovenských e-shopoch je varovným signálom aj veľký počet recenzií, pod ktorými sú podpísané cudzojazyčne znejúce mená.
Ak si už zákazník falzifikát objednal, môže odstúpiť od zmluvy. Ak tovar kúpil online pre svoju súkromnú potrebu, teda ako spotrebiteľ, môže odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od dodania tovaru bez udania dôvodu. Ak túto lehotu nestihne alebo nie je spotrebiteľ, môže taktiež odstúpiť od zmluvy pre jej podstatné porušenie.
Za podstatné je považované také porušenie, kde je možné predpokladať, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by o ňom vedela vopred. „V prípade, keď predávajúci namiesto sľúbeného originálu dodal falšovanú vec, nemožno pochybovať o tom, že ide o podstatné porušenie zmluvy,“ zdôraznila Hekšová.
Ak spotrebiteľ od zmluvy platne odstúpi, nemusí čakať na súhlas predávajúceho. Zmluva sa ruší od začiatku a obe strany sú povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia, teda kupujúci tovar a predávajúci zaplatenú kúpnu cenu.