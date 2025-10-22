Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZBYSTRITE: Zmena času cez víkend ovplyvní tri nočné rýchliky

Vybrané nočné diaľkové vlaky dočasne zastavia v staniciach a v jazde budú pokračovať až po uplynutí jednej hodiny

Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Zmena času, ktorá nastane v noci zo soboty (25. 10.) na nedeľu (26. 10.), keď sa hodiny o 3.00 h posunú o jednu hodinu dozadu na 2.00 h, sa dotkne troch nočných rýchlikov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Uviedol to Ján Baček, hovorca ZSSK.

Na slovenských tratiach bude podľa neho tento časový posun znamenať, že vybrané nočné diaľkové vlaky dočasne zastavia v staniciach a v jazde budú pokračovať až po uplynutí jednej hodiny - už podľa stredoeurópskeho času (SEČ). Cestujúcich tak nečaká skorší príchod, ale plánované zachovanie cestovného poriadku.

Spresnil, že ide o vlak R 680 Zemplín (Humenné 21.20 - Bratislava hl. st.), vlak R 681 Zemplín (Bratislava hl. st. 22.55 - Humenné) a vlak EN 442 Slovakia (Humenné 18.55 - Praha).

Vlaky, ktoré prídu na územie Slovenska až po 3.00 h, budú podľa hovorcu už vedené podľa SEČ. ZSSK odporúča cestujúcim, aby pri plánovaní nočných ciest venovali pozornosť tejto zmene v harmonograme a v prípade potreby sa informovali prostredníctvom oficiálnych kanálov spoločnosti.
