Z.Čaputová: Dekarbonizácia ekonomiky je priestorom pre súkromný sektor

Bratislava 18. marca (TASR) – Technológie, ktoré sú priaznivé k životnému prostrediu, sú nevyhnutné k vytvoreniu uhlíkovo neutrálnej ekonomiky. Dekarbonizácia ekonomiky je priestorom pre súkromný sektor. V nasledujúcich rokoch vynaložíme obrovské množstvo zdrojov na obnovenie našich ekonomík a využijeme plán obnovy v prospech celej spoločnosti na zelenú transformáciu. Vo štvrtok to v on-line príhovore na konferencii Race to Zero in Slovakia: Business povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



"Toto je niečo, čo je na prospech našim ľuďom, ekonomike, ale aj súkromnému sektoru a má viesť k vytvoreniu pracovných miest. Spoločne máme zdroje vedomostí na to, aby sme sa vyrovnali s klimatickou zmenou a dosiahli udržateľný rozvoj," zdôraznila prezidentka a pripomenula, že kancelária prezidentky bude uhlíkovo neutrálna do roku 2030 ako prvá verejná inštitúcia na Slovensku prostredníctvom čistej mobility, neutrálneho prístupu a sadeniu stromov.



Cieľom celosvetovej kampane Race to Zero je inšpirovať firmy, aby sa vydali cestou k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. Veľvyslanec Spojeného kráľovstvá na Slovensku Nigel Baker upozornil, že globálny rast v bezuhlíkových službách sa do roku 2050 zvýši zo 150 miliárd libier (175 miliárd eur) až na 2,8 – 5 biliónov libier. "V spojenom kráľovstve máme v pláne vytvoriť a podporiť 250.000 nových pracovných miest. Prierezovo všade. V oblasti energetiky, solárnej energie, bezuhlíkových emisií až po jadrové palivo, nové formy prepravy, vykurovania, výroby, stavebníctva dizajnu, inovácií a, samozrejme, financií. Tie príležitosti sú nekonečné," zdôraznil Baker.



"Firmy vstupujú do tejto kampane z dôvodu znižovania emisií a využívaniu príležitostí," uviedol vysoký predstaviteľ Spojeného kráľovstvá pre klimatickú zmenu Nigel Topping. Zmena ekonomiky na bezuhlíkovú prinesie podľa Toppinga v budúcnosti vytvorenie 35 miliónov pracovných miest a bilióny eur investícií. "Keď do týchto pretekov nevstúpite, tak jednoducho nemôžete vyhrať," dodal.



Race To Zero je globálna kampaň zameraná na spoluprácu a podporu rozvoja bezuhlíkovej ekonomiky zo strany firiem, miest, regiónov a investorov. V súčasnosti je v nej zapojených 454 miest, 23 regiónov, 1397 firiem, 74 veľkých investorov a 569 univerzít.



(1 EUR = 0,85668 GBP)