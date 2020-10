Chemický a farmaceutický priemysel odmieta prípadný lockdown

Bratislava 20. októbra (TASR) – Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR iba s veľkou nevôľou pozoruje úvahy o možnom plošnom zastavení slovenského hospodárstva, v súvislosti so šíriacou sa pandémiou COVID 19. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident ZCHFP SR.



Chemické a farmaceutické podniky sú podľa neho v prevažnej miere súčasťou kritickej infraštruktúry a sú takej povahy, že odstávka z jedného dňa na druhý jednoducho nie je možná, vzhľadom na obrovské prípadne hroziace bezpečnostné riziká.



Upozornil, že tieto úvahy pravdepodobne nepočítajú s tým, že chemický priemysel, ale aj niektoré ďalšie kritické odvetvia priemyslu, je príliš zložitý a zaoberá sa tak náročnými výrobami, že potrebuje 7 až 10 dní na ich bezpečné odstavenie. Inak by mohlo dôjsť nielen k veľkým ekonomickým škodám, ale aj k potenciálnemu ohrozeniu zdravia a životov.



Preto podporujú prípadné plošné testovanie obyvateľstva, ale zásadne namietajú voči úvahám o takzvanom lockdowne ekonomiky SR.



Všetky prípadne nariadené procesy v tejto súvislosti podľa Karlubíka musia byť plánované a vopred dohodnuté so zástupcami konkrétnych, prípadne dotknutých priemyselných odvetví, inak hrozia škody neprimerané dosiahnutému efektu.



Zástupcovia ZCHFP SR preto vyzývajú premiéra a vládu SR na úzku koordináciu a prípadné prípravné jednania, inak sa nedá s lockdownom pri chemickom a farmaceutickom priemysle ani uvažovať.



Zdôraznil, že ZCHFP nesúhlasí s dnešným návrhom premiéra, že kto nebude disponovať potvrdením o negatívnom teste, či už z plošného testovania alebo zo súkromného zariadenia, bude musieť byť 10 dní v karanténe. Prípadný náhly masívny výpadok pracovných síl v odvetví chémie a farmácie by mal v tomto prípade za následok odstavenie výrob s dramatickými ekonomickými i bezpečnostnými následkami.



Dodal, že podľa údajov Štatistického úradu SR v prvom polroku 2020 evidujú v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo 294 podnikov s počtom zamestnancov 20 a viac. Aktuálne zamestnáva cca 38 000 osôb. Pracuje tu viac ako 10 % všetkých zamestnancov v priemysle. Priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov je cca 150.