Medziročný pokles tržieb chémie k 3. štvrťroku dosiahol 17 percent

Bratislava 11. decembra (TASR) – Chemický a farmaceutický priemysel v SR zaznamenal za tri štvrťroky roku 2020 zníženie tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Medziročný pokles o 1,274 miliardy eur predstavuje zníženie o 17,1 %. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR.



Najvýraznejšie klesli podľa neho tržby v odvetví plastov v primárnej forme (o 26,4 %), čo je znakom previazania s krízou značne postihnutým automobilovým priemyslom.



Podobne dopadlo odvetvie rafinovaných ropných produktov, kde je pokles tržieb 22,3 %. Naproti tomu priaznivý vývoj a nárast tržieb o 29,2 % zaznamenalo odvetvie výroby mydiel, pracích, čistiacich, parfumovaných prostriedkov, čo súvisí s vysokým dopytom po týchto produktoch v čase pandémie nového koronavírusu.



Z rovnakého dôvodu narástli tržby aj vo farmaceutickej výrobe a prípravkoch o 5,8 %. Pozitívne dopadol aj sektor výroby náterových látok, rástol o 3,2 %.



„Nerovnomerný vývoj rôznych segmentov chémie ilustruje mieru dosahu koronakrízy, ktorá bola rôzna. Za tri štvrťroky tohto roka sme zaznamenali pokles v tržbách vo výrobe umelých vlákien o 15,4 %. Toto odvetvie síce v 2. štvrťroku zaznamenalo nárast, ktorý súvisel so zvýšeným dopytom po ochranných pomôckach, ale momentálne sa po započítaní 3. štvrťroka prepadlo pod priemernú medziročnú úroveň.



Nárast tržieb pozorujeme v oblastiach farmaceutickej výroby, výroby mydiel, pracích, čistiacich a parfumovaných prostriedkov, čo odzrkadľuje dopyt v dôsledku pandémie. V takmer všetkých ostatných odvetviach kopírujú tržby vývoj hrubého domáceho produktu.



Kým však chemikáliám a chemickým výrobkom klesli tržby o 6,4 %, výrobky z gumy a plastov stratili medziročne až 17,7 % z tržieb," vysvetlil Karlubík.



Poznamenal, že počas 3. štvrťroka pribudol v chemickom priemysle SR jeden podnik v odvetví výrobkov z gumy. Zamestnanosť 41 362 osôb bola v 3. štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 nižšia, a to o 6,3 %. Priemerná mesačná mzda za prvých deväť mesiacov tohto roka bola 1538 eur, medziročne vzrástla o takmer 40 eur.



Upozornil, že napriek negatívam pandémie preukázal slovenský chemický a farmaceutický priemysel v čase koronakrízy dostatočnú silu, rýchlosť a solidaritu pri zabezpečovaní nevyhnutných ochranných prostriedkov pre obyvateľov. Pritom kríza priniesla drastický tlak na zabezpečenie základných funkcií podnikov, pri súbežnom poklese objednávok a všeobecných dopadoch.



Boli však aj odvetia, ktoré si to odniesli výraznými poklesmi zamestnanosti, napriek snahe zachovať si vysoko špecializovanú pracovnú silu. Na druhej strane výroba mnohých spoločností sa prispôsobila na výrobu ochranných rúšok, ochranných odevov a dezinfekcie.



Dodal, že v chemickom a farmaceutickom priemysle na Slovensku pracuje viac ako 10 % všetkých zamestnancov v priemysle. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna.