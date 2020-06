Slovenský a európsky chemický priemysel prispeli v boji proti COVID-19

Bratislava 16. júna (TASR) – Chemický a farmaceutický priemysel v SR rýchlo zareagoval na vývoj situácie v súvislosti s novým koronavírusom a zapojil sa do boja proti nemu. Týka sa to predovšetkým výroby ochranných prostriedkov a dezinfekcie.



Slovensko sa tak pripojilo k iniciatívam ostatných krajín združených v organizácii Európskej rady pre chemický priemysel. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR.



"Chemický priemysel v týchto ťažkých časoch nielenže nezastavil svoju výrobu, ale ju zvýšil, respektíve preorientoval sa na výrobu dezinfekčných prostriedkov, aby tak zabezpečil zvýšenú potrebu dezinfekcie," priblížil Karlubík.



Hrozba pandémie nového koronavírusu mala podľa neho za následok pokles spotreby, výroby a dodávok materiálu predovšetkým z ázijských trhov. V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu a zavádzaním preventívnych opatrení proti nákaze sa stali aj na Slovensku viaceré tovary na ochranu zdravia nedostatkové. Na to reagovali mnohé slovenské spoločnosti zmenou zamerania alebo množstva svojej výroby.



"Napriek náročným časom, ktoré pandémia priniesla, preukázal slovenský chemický a farmaceutický priemysel v čase koronakrízy dostatočnú silu, rýchlosť a solidaritu pri zabezpečovaní nevyhnutných ochranných prostriedkov pre obyvateľov SR, čoho dôkazom je prispôsobenie jednotlivých výrob našich členských spoločností na výrobu či už ochranných rúšok, ochranných odevov alebo dezinfekcie," podotkol prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR.



Dodal, že k najvýznamnejším z nich patria Tatrasvit Svit-Socks, a Chemosvit vo Svite, Brenntag Slovakia Pezinok, Duslo Šaľa, VUP Prievidza, Fortischem Nováky, Chemolak Smolenice, Banchem Dunajská streda, Mikrochem Pezinok či VÚCHT Bratislava.