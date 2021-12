Karlubík: Testovanie zamestnancov neodhalilo vysokú mieru pozitivity

Bratislava 13. decembra (TASR) - Testovanie zamestnancov na nový koronavírus neodhalilo vysokú mieru pozitivity. Uviedol to prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR Roman Karlubík.



Informoval, že podiel neočkovaných alebo tých, ktorí ochorenie neprekonali, je v chemickom a farmaceutickom priemysle podľa dostupných dát v priemere okolo 22 %. Od tohto priemeru sa odlišujú niektoré veľké výrobné podniky, kde požiadavky OP (očkovaní/ prekonaní) nespĺňa asi 36 % pracujúcich, v niektorých podnikoch dokonca až 45 %.



Testovanie však podľa neho firmy považujú za nadbytočnú byrokratickú záťaž a zvýšenie nákladov, preto by bolo vhodné, aby vláda k tomu prijala dodatočné legislatívne, ale aj materiálové zabezpečenie (testy zdarma) a lepšiu distribúciu.



"Zamestnávateľom vznikla povinnosť pracujúcim zabezpečiť dostatočný počet antigénových samotestov a ich vykonanie pod dohľadom autorizovanej osoby. Testovanie zamestnancov na prítomnosť COVID-19 prvý týždeň od vzniku tejto povinnosti dopadlo v chemickom a farmaceutickom priemysle pomerne priaznivo. Počty pozitívne testovaných v jednotlivých podnikoch ZCHFP SR boli približne na úrovni 1 % z celkového počtu testovaných. Vo väčšine firiem ZCHFP SR nenastal výpadok zamestnancov, alebo len minimálny, bez obmedzenia chodu prevádzok," konštatoval Karlubík.



Upozornil, že mnoho podnikov s väčším počtom zamestnancov prevádzkujú alebo majú zazmluvnené licencované MOM-ky, kde náklady za jedného zamestnanca prevyšujú vládou garantovanú náhradu 6 eur, čo je pri súčasnej nepriaznivej situácii pre podnikateľský sektor ďalšou záťažou. Zamestnávatelia podľa Karlubíka nehodnotia pozitívne ani zrušenie pandemickej PN.



Dodal, že medzi chemickými a farmaceutickými podnikmi sa našlo mnoho spoločností, ktoré prešli do režimu práce z domu, vo výrobných podnikoch však takáto možnosť nenastáva.