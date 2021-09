Karlubík: Tržby slovenskej chémie za 1. polrok vzrástli o 25,2 %

Bratislava 30. septembra (TASR) - Chemický a farmaceutický priemysel na Slovensku sa počas prvého polroka 2021 revitalizoval, keď zaznamenal 25,2-percentný medziročný rast tržieb. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.



Nárast tržieb podľa neho však reflektuje najmä enormný nárast nákladov a vymazanie predchádzajúcich poklesov. Kým za prvý polrok 2020 chémia a farmácia zaznamenala celkové tržby 1,4 miliardy eur, za rovnaké obdobie tohto roka to bolo už 1,795 miliardy eur. Rast tržieb zaznamenalo najmä odvetvie výroby plastov v primárnej forme (o 34 %) a výrobkov z gumy a plastov (o 29,1 %), čo je odrazom obnovenia výroby v automobilovom priemysle, vlani ochromenej zatváraním prevádzok počas pandémie ochorenia COVID-19. Jediný pokles tržieb (o 5 %) nastal podľa Karlubíka v odvetví farmaceutických výrobkov a prípravkov pre pokles dopytu oproti prvej vlne pandémie.



"Medziročný rast celkových tržieb bol do značnej časti vyvolaný rastom nákladov pre podnikateľov, ktorý sa prejavil predovšetkým v náraste cien elektrickej energie, novými cenovými reguláciami v plynárenstve, vysokým rastom cien ropy a tiež zvýšením nákladov na zamestnanca počas pandémie. Medziročný rast pridanej hodnoty v prvom polroku o 45,4 % za celý chemický a farmaceutický priemysel je ovplyvnený predovšetkým rastom pridanej hodnoty rafinovaných produktov, ktorých pridaná hodnota sa zvýšila až o 316,6 %. Tieto produkty tvoria až 36-percentný podiel na tržbách. Zatiaľ čo vo farmaceutických produktoch produktivita dokonca medziročne poklesla o 6,6 %, pri gumárenských výrobkoch narástla o 34,5 %," priblížil.



Doplnil, že za rastom tržieb je aj znovuotvorenie ekonomík. Celkový rast sa podľa neho odohral v druhom štvrťroku tohto roka. "Opäť sme svedkami nerovnomerného vývoja jednotlivých odvetví a pododvetví. Darilo sa rafinovaným ropným výrobkom, keď zaznamenali medziročný nárast o 28 %. Umelé vlákna si pripísali rast o 6,2 %, pracie, čistiace a parfumované prostriedky o 4 % a náterové látky o 3,7 %. V druhom štvrťroku sa chemický a farmaceutický priemysel posunul na solídnu cestu oživenia a v nadchádzajúcich mesiacoch by mal tento trend pokračovať," konštatoval Karlubík.



Zamestnanosť sa podľa neho v prvom polroku 2021 zvýšila o 11,5 %, v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020. Celkovo pracuje v chemickom a farmaceutickom priemysle po druhom štvrťroku 42.691 zamestnancov.



Dodal, že oživenie z druhého štvrťroka tohto roku by malo byť trendom aj v ďalších mesiacoch. Oživenie by mala podľa neho stimulovať aj implementácia Plánu obnovy a odolnosti SR a s ňou súvisiace posilnenie súkromných a verejných investícií.