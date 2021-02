Zväz cestovného ruchu: Letná sezóna nedosiahne parametre tej poslednej

Bratislava 21. februára (TASR) – Predbežné prognózy hovoria, že tohtoročná letná sezóna nedosiahne parametre z posledného leta. A to napriek tomu, že sa očakáva, že ju zachránia domáci a českí turisti. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák.



"Predpokladáme, že opatrenia by sa mohli zmierňovať s prichádzajúcim letom, ale to bude do značnej miery závisieť aj od intenzity očkovania a epidemiologickej situácie. Máme však obavy, že situácia na Slovensku nebude zďaleka taká dobrá ako v iných európskych krajinách," podotkol Harbuľák.



Zo spotrebiteľských prieskumov je podľa neho zrejmé, že záujem počas leta bude predovšetkým o destinácie, kde sú more a pláže. "Slovensko je v týchto prieskumoch na chvoste záujmu európskych turistov. Svoju úlohu tu zohrávajú aj zlý manažment riešenia pandémie a výsledky v boji proti ochoreniu COVID-19," dodal prezident ZCR.