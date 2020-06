M. Harbuľák: Podpora výstavby kongresového centra je dobrou správou

Bratislava 28. júna (TASR) – Kongresový cestovný ruch je jednou z najlukratívnejších oblastí celého odvetvia. Podpora výstavby multifunkčného kongresového centra na Slovensku je tak dobrou správou. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák v súvislosti s avizovanou podporou od rezortu dopravy.



Účastníci kongresov podľa jeho slov míňajú preukázateľne viac peňazí na rôzne služby. "Okrem samotných poskytovateľov cestovného ruchu prinášajú kongresy a podobné eventy aj potenciálnych investorov, biznis, ale aj know-how. Preto sa im v mnohých krajinách venuje veľká pozornosť a podpora," priblížil Harbuľák.



Poznamenal, že Slovensko, konkrétne Bratislava, v minulosti doplácala na absenciu infraštruktúry, ktorá by dokázala zorganizovať veľké podujatia. "Samozrejme, vybudovanie bude trvať nejaký čas, ale je veľmi dôležité, aby sa Bratislava začala prezentovať ako destinácia pre kongresy, pretože rozhodnutia a dohody o mieste veľkých podujatí sa nerobia zo dňa na deň, ale v predstihu dvoch, troch a niekedy aj viac rokov," dodal.



Súčasne skonštatoval, že táto oblasť cestovného ruchu v rámci Slovenska má potenciál. Práve blízkosť k Viedni, ktorá patrí k lídrom v organizácii kongresov, podľa neho môže byť svojím spôsobom aj výhodou. "Organizátori a účastníci chcú spoznávať nové destinácie, čo by mohlo byť výhodou Bratislavy. Zároveň je to príležitosť prezentovať celé Slovensko, nielen z pohľadu cestovného ruchu, ale aj dôležitých odvetví," zdôraznil.



Kongresový cestovný ruch tak podľa neho môže pomôcť naštartovať aj nové perspektívne odvetvia pre budúcnosť. "Takže podpora kongresového cestovného ruchu nie je len podporou pre cestovný ruch, ale aj pre biznis všeobecne," uzavrel.



Rezort dopravy začiatkom týždňa uviedol, že hľadá spôsoby, ako opätovne naštartovať cestovný ruch na Slovensku. Pomoc by podľa ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) mala prísť aj v oblasti kongresového turizmu. V Bratislave by tak po vzore okolitých štátov mohlo vzniknúť moderné a multifunkčné centrum, kde sa budú konať národné aj svetové, kongresové i kultúrne podujatia.